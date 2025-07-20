貼不停 雙北年拆違規廣告逾百萬張

北市連2年各拆23萬件街頭違規廣告，問題仍難解決。議員建議比照竹市7月推出的「全民撕廣告換禮券」發動民力協助。環保局說，目前以清除、停話、裁處3方式管理，廣告上有電話會拍照存證後停話。新北今年前半年就有64萬張，續推「集撕廣益」活動鼓勵民眾協助。

北市清潔隊員看到電桿、牆壁、公共設施等處被張貼廣告會主動拆除，全市65個清潔分隊也會各安排1人巡視1999檢舉等張貼熱點清除，今年至5月已有7萬件。

環保局觀察，近年廣告逐漸電子化，但北市街頭仍可見各式廣告物，例如會在售屋處附近張貼、發傳單。

議員陳重文指出，環保局人力有限，應比照竹市引入獎勵型公民參與模式，放大清除能量、培養市民對公共空間維護的認同感，並結合市容巡查、科技執法與違規熱點影像分析，提升稽查與罰則落實。

環保局說，2019至2022年曾辦「即貼即撕換好禮」活動，可換百元禮券、衛生紙、洗碗精等，全年最多換近2千件，後來不到千件，經評估達宣傳效果就未再續辦，未來會研議續辦可行性。

環保局表示，廣告物確認是違規張貼後，將把上面的聯絡電話交由環保稽查大隊向各電信公司申請停話；前2年和今年至5月分別停話1328、1071、377件，有遏止效益；前年起也加重裁處，違者依廢清法開罰3600元起跳，分別開罰407、358、159件。

新北市前年撕除近215萬張，去年也有176萬張。環保局長程大維說，今年至6月經清潔隊員、環保志工撕除及活動已有64萬張。

近年新北環保局推動「集撕廣益」活動鼓勵民眾參與，每公斤可兌換垃圾袋等生活用品或抽禮券，滿3公斤還可以晉級達人挑戰賽，最大獎是價值1萬6000元的節能家電，每年參與者眾；開罰首次2400元，再犯6000元，若涉及不動產經紀業管理條例處最高可罰30萬元，也視情節停話半年到1年。