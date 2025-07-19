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影／光雕水舞秀深澳小卷市集登場 連3周吃小卷、賞水舞

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
光雕水舞秀深澳小卷季登場，連3周吃小卷、賞水舞。記者游明煌／攝影
光雕水舞秀深澳小卷季登場，連3周吃小卷、賞水舞。記者游明煌／攝影

新北市「深澳夜海食光小卷饗味季」今晚開跑，結合在地漁業、觀光與體驗活動，打造獨具地方風格的夏季海味慶典，新北市政府邀請民眾在產季期間到深澳漁港認識海洋、支持在地，連3周吃小卷、玩手作、賞水舞。

深澳漁港為北台灣重要的小卷卸貨港，鄰近東北角漁場，海域資源豐富，每年6至8月為小卷盛產期，漁獲量穩定、品質極佳。今晚由副市長朱惕之及瑞芳區漁會共同宣告深澳小卷產季開跑。

朱惕之表示，新北市年產量超過3000公噸，居全國之冠，深澳漁港更是小卷最主要的卸漁港。深澳小卷會如此鮮美是因為漁民捕撈後立即急速冷凍，或以船上鍋爐川燙製成熟小卷，再低溫保存，有效鎖住鮮甜風味。

為推廣在地漁產，新北市推動「深澳小卷」品牌，以「來當地、吃在地」行銷理念，輔導瑞芳區漁會於產季期間舉辦推廣活動，活化漁港機能、促進觀光與產業結合，帶動地方經濟轉型，打造具有特色與魅力的多功能漁港。

瑞芳區漁會理事長呂萬和表示，小卷是瑞芳的代表性漁產與在地驕傲，今天限量小卷福袋吸引眾人排隊；「鱻味食光站」免費供應鮮美小卷料理品嘗。今天因風浪太大，巨型小卷先消風，明再看天氣狀況再亮相。

今年「深澳小卷季」自7月19日起至8月3日止，每周六、日皆舉辦小卷市集，包含限量小卷福袋、海味品嘗、DIY手作體驗等多項體驗活動。每日晚間6點30分至9點，每30分鐘展演一場、每場5分鐘的光雕水舞秀。今晚伴隨燈光與音樂交織出夢幻景致，為夜晚漁港增添浪漫氛圍。

新北市漁業處表示，持續推動「嗨漁港」政策，活化漁港場域，融合產業、觀光與教育，小卷季即是漁業推廣的具體展現，今年更配合深澳小卷產季活動辦理食魚教育課程，邀請講師以生動活潑的方式介紹小卷知識。

相關活動訊息請見：

新北市農業局-稼日蒔光粉絲專頁：https://www.facebook.com/agr.ntpc/?locale=zh_TW

光雕水舞秀深澳小卷季登場，連3周吃小卷、賞水舞。記者游明煌／攝影
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