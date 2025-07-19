乳癌權威喪命⋯北市今年首起公車撞死人「指差確認+人力不足」待精進

衛福部桃園醫院外科主任周佳正今早走在鄰近總統官邸的行穿線，遭欣欣公車撞上不治。北市統計，這是今年第1起公車撞死人案例，去年1件為大有巴士追撞車禍釀1死、14傷。

欣欣客運稽查組長許宗雄表示，63歲李姓駕駛屆齡於今年3月退休，後因公司人力不足且李員很有意願再回公司服務，公司因此重新聘用李員。

交通局長謝銘鴻表示，事發路口的轉彎角度大，依現行制度，駕駛的確要停等，從該個案外觀影像的駕駛軌跡來看，難以明顯判斷駕駛有無落實停等，但確實沒達到一般能看到停2、3秒作左右確認的時間，或許肇事駕駛有做但不明顯，但撞及行人，在法理上的確較站不住腳。

謝銘鴻說，肇事過程調查仍須由警方與駕駛偵訊過程去確認，包含駕駛是否確認左右兩方沒行人？公運處已要求各家業者都要要求駕駛須做指差確認，也推行多年，今日仍有如此差錯，他感到不解也很遺憾；針對該事件，公運處會請業者提出更詳細的檢討報告；另會繼續要求公車業者強化駕駛訓練養成，並督導業者善盡後續賠償責任。

他指出，今日公車肇事事件目前尚無法與缺員劃上等號。肇事駕駛是否按照時間表出勤、工時有無過勞等狀況，都要請業者提供詳細出勤資料來確認。今是假日，理論上駕駛班表非尖峰時刻，他初判應不至於因缺員就請人來開車而造成工作過長，但這還是得進一步查證。

公運處長李昆振表示，指差確認是業者一再要求落實，也是公運處稽查的重點，中央近年也加強推動。今天個案部分，從外觀影像沒辦法判斷駕駛有什麼作為，後續交由警方確定，但肇事駕駛的確造成不幸結果，「這證明一件事，指差確認更應加強再加強，落實再落實。」