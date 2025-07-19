台北家長霧煞煞！學生上下學接送區可臨停 仍收到罰單

台北市有9處學校周邊設置家長接送智慧停車柱，希望降低違停，但議員發現，這些停車格在停車逾時後會啟動科技執法，直接開罰，有家長逾時停車被開罰單，也有家長不敢停，乾脆違停，加劇違停亂象。對此，北市停管處表示，將會加強告示。

北市議員詹為元表示，他調閱9校平均每月開單件數，其中濱江國小19件、螢橋國小40件、五常國小17件、西門國小45件、和平國小9件，開罰件數異常高，每天平均就會有1到2位家長被開單，且多集中在上下學尖峰時段，接送學生的父母成了冤大頭。

詹為元說，他深入了解後才發現，這些停車格的牌面寫有「禁止在上下學時間停車」但實際上運作，有規畫15分鐘的緩衝時間，讓家長利用，可以在上下學時段短暫停靠接送孩子，但「15分鐘可停」的彈性根本沒在牌面上標示清楚，牌面上只有「禁止停車」四個大字，部分家長根本不知道可以短暫停，更不知道超過15分鐘會被拍照開單。

他說，另外一種情況是許多家長看到牌面寫「上下學時間禁止停車」，認為一停進格子就直接被罰，乾脆違停在紅線、黃線或路口，結果反而加劇周邊違停亂象，背離設立智慧車柱的初衷。

詹為元表示，市府不能再放任「資訊不透明」坑殺守法家長，應盡速把停車牌面修改清楚，將「上下學時段可停15分鐘」明確公告，讓家長知道可以合法使用，也知道超時會被取締。

停管處表示，確實有部分國小周邊家長接送區，改為臨時停車格位，因停車牌面標示不清楚，也有部分停車格是將「限停15分鐘」的警示語直接畫在地上，後續會持續研究是否仍有更顯目的提醒方式，也會將加強牌面告示，維民眾停車權益。