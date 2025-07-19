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新北金獎小旅行帶影迷重返金獎場景 8月8日再一場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市協助影視拍攝與發展中心推出首場限定「金獎小旅行」導覽活動，由知名影評人「雀雀」帶領影迷走訪金馬、金鐘得獎作品的取景地，金鐘獎演員連俞涵也現身小旅行與影迷互動。圖／新北市新聞局提供
新北市協助影視拍攝與發展中心推出首場限定「金獎小旅行」導覽活動，由知名影評人「雀雀」帶領影迷走訪金馬、金鐘得獎作品的取景地，金鐘獎演員連俞涵也現身小旅行與影迷互動。圖／新北市新聞局提供

新北城鄉風貌多元，新北市協助影視拍攝與發展中心推出首場限定「金獎小旅行」導覽活動，由知名影評人「雀雀」帶領影迷走訪金馬、金鐘得獎作品的取景地，金鐘獎演員連俞涵也現身小旅行與影迷互動，並暢談拍攝「一把青」與「茶金」的歷程與演出心境，深受影迷喜愛。

新聞局長李利貞表示，新北協拍中心協助逾7850件次影視拍攝，許多金獎作品中皆可見新北景點的身影，今年夏天攜手影評人雀雀推出金獎小旅行、影視小旅行，吸引超過五百人報名，昨金獎小旅行走訪「血觀音」、「商魂」、「八尺門的辯護人」等場景，讓影迷感受影視魅力與生活場域的連結。

新聞局指出，金鐘獎演員連俞涵現身空軍三重一村，分享她在拍攝一把青與茶金時，如何借助場景氛圍，走入角色靈魂。此外，金獎小旅行也前往拍攝商魂與血觀音的林本源園邸、拍攝八尺門的辯護人的435藝文特區，以及當男人戀愛時開場場景的三重先嗇宮。

新聞局補充，第二場導覽活動「影視小旅行」將於8月8日接力登場，路線鎖定黃金博物館、淡水紅毛城、小白宮、多田榮吉故居等懷舊地標，現場也將邀請實力派演員擔任神秘嘉賓分享影視幕後故事，帶領影劇迷踏上今夏限定的影視旅程，感受新北市與影像交織的魅力風情。

黃金博物館 影視

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