台灣最醜陋風景！北市一年拆23萬張違規廣告 還是貼不停

街頭常有廣告違規張貼在電線桿、路燈等處，竹市7月起推出「全民撕廣告換禮券」，北市議員認為環保局人力有限又遇反覆張貼，建議跟進鼓勵公民參與。北市環保局說，過往曾舉辦類似活動，經評估成效而未續辦，目前以人力清除、停話、裁處3方式管理。

環保局曾於2019至2022每年舉辦「即貼即撕換好禮」活動，可換100元禮券、衛生紙、洗碗精等物，希望結合民眾力量去宣導環保觀念；兌換件數全年最多近2千件，後來砍半不到千件，環保局經評估成效，已達到宣傳效果，就未再續辦。目前環保局處理街頭廣告物方式包含人力清除、裁處等方式。

議員陳重文指出，北市雖持續投入人力清除違規廣告，但市民常見變電箱、路燈、牆面等處仍有大量張貼物。他認為，面對人力有限、反覆張貼的情形，應引入獎勵型公民參與模式，比照竹市等其他縣市推動「全民撕廣告換禮券」活動，放大清除能量、培養市民對公共空間維護的認同感，兼具政策教育與市容管理功能。

陳重文建議環保局，可會同民政局協調各區里辦公室試辦，逐步擴大社區層級參與模式，設計分類秤重兌換機制，結合市容巡查、科技執法與違規熱點影像分析，提升後續稽查與罰則落實率。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿觀察，隨著近年電子化趨勢，民眾多以手機上網接收資訊，業者會在臉書等網路社群發布廣告，現在北市街頭仍可見各式廣告物，例如傳統方式會在售屋處附近張貼、發傳單，但數量比起10年前以減少許多。對於議員建議，環保局將評估可行性。

鄧淞駿指出，環保局處理街頭廣告物方式之一是清潔隊員看到電桿、牆壁、公共設施等處被張貼都會主動拆除，65個分隊也會安排1人巡視1999檢舉或張貼熱點處去清除，前年與去年各區清潔隊粗估拆23萬件、今年至5月則有7萬件；張貼處的管理單位如交工處、公園處也會去拆。

他說，二是停話，廣告物上有聯絡電話，清潔隊依程序拍照存證、致電對方，經確認是違規張貼，會將這些電話號碼交由環保稽查大隊向各電信公司申請停話；前年、去年及今年至5月分別停話1328、1071、377件。儘管難以確認張貼行為者是誰而無法開罰，但因一旦停話，民眾無法聯繫，違規者張貼廣告就無意義，仍有遏止效益。