影／野柳女王頭31年少103公分憂何時斷頭？學者：節理長期沒太大變化

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但 學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／攝影
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但 學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／攝影

有網友昨天拍到野柳女王頭出現裂痕，斷頭危機再現，何時會斷頭引發討論。交通部北觀處指出，女王頭去年10月實測最新的頸圍為116.59公分，31年來已減少103公分，網友拍的屬節理面自然風化。台大地理系教授林俊全表示，女王頭節理的問題，有長期觀察，基本上沒有太大的變化，還是原來的那個樣子。

交通部觀光署北觀處說，2024年10月最新的實測資料，女王頭頸圍116.59公分。根據監測數據，女王頭逐年變細約1到2公分，以此速度自然風化。1994年時女王頭頸圍還有約220公分，2006年約136公分，2012年130公分，2018年125公分。

也就是說，比起31年前的220公分，減掉去年的116.59公分，31年來已經減少103.41公分。

交通部觀光署北觀處長陳煜川說，北觀處每年委請學者定期監測，了解自然風化速度與影響，網友昨天貼出的裂痕照片，是原來存在很長時間的節理面，為自然風化的現象，但是否有危機，目前看是沒有擴大的情況，為求慎重，會再請經營的新空間再次啟動即節理的監測和比對。

陳煜川指出，女王頭根據歷年來的頸圍平均數來看，每年自然風化約縮小1公分，逐年變細，「未來還能撐多久？學者專家也難以具體預估。」

陳煜川說，女王頭是台灣非常重要的觀光資源，「當然目前也是很擔心不知哪一天會斷頭」，以前民眾都會靠著女王頭拍照留念，但後來明文規定要有距離不能有任何碰觸，目前就是根據監測計畫減少可能的人為破壞。未來只要科技容許都會進行採取一些保護措施，但目前都還在其他石頭試驗階段。

台大地理系教授林俊全表示，有關女王頭的基部結構節理的問題，他們有長期在關注，基本上沒有太大的變化，還是原來的那個樣子，會持續保持觀察，未來如果有任何的異動會馬上向主管機關說明和反映。

野柳地質公園總經理湯錦惠表示，女王頭頸部下方類似基座位置部位，有一條明顯痕跡，從右上往左下延伸，是自然風化的「節理面」，多年以來一直存在，只是一般民眾拍照時不一定會注意，但確實有逐漸加長及變深，目前看起來比較明顯，但並不是突發性然的裂痕。

女王頭日前還舉行夜訪女王活動，吸引不少民眾看燈光秀。有網友表示「女王頭斷頭危機再現」、「她默默撐了30年，從我國小就說快斷了」、「前天去拍沒注意看有裂痕」，還有人說要套上頸圈保護等。也有人說，昨天拍到的裂痕，是不是1983年有人闖進去鋸傷女王頭留下的痕跡？

湯錦惠說，網友拍的裂痕是節理面，並不是1983年被鋸的痕跡，當年被鋸的地方是在頸部，早已風化不見痕跡。

女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但 學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／攝影
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但 學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／攝影
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但 學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／翻攝
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但 學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／翻攝
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／翻攝
女王頭31年來頸圍已經少103公分，憂心斷頭，但學者表示，有關節理的問題，長期觀察並沒太大變化。記者游明煌／翻攝

女王頭 北觀處

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