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街頭藝人太大聲 北市巡檢改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市文化局表示，信義徒步區及西門徒步區的街頭藝人，皆有表演管理要點。記者邱書昱／攝影
北市文化局表示，信義徒步區及西門徒步區的街頭藝人，皆有表演管理要點。記者邱書昱／攝影

北市街頭藝人不用考照，民眾批音準不佳，網路社群更有網友問知名創作歌手陳珊妮，聽到街頭藝人唱歌會不會想拿滅火器噴？未料陳珊妮也回「問就是會！重點是音量！」文化局回應，信義及西門徒步區等會規範音量，將巡檢改善。

北市街頭藝人從2021年3月開始改為登記制，只要年滿16歲並繳交文件及200元費用，通過審核後即可線上取得登記證，效期為兩年。同時新北、基隆也同步實施，亦即取得登記證後，可在北北基各開放場地申請展演。

北市近80處場域可提供表演，例如西門徒步區有20個點位，信義徒步區有32個點位，平日晚間9時走在信義區香堤大道廣場，至少有3組表演藝人，又以自彈自唱居多，雖然難以媲美線上歌手，但放送的音量確實過大，蓋過並肩聊天音量。

民眾在網路上發文並標註陳珊妮帳號詢問，若走在信義區街頭，會不會直接抄滅火器狂噴街頭藝人？「那真的沒有一個音是準的。」貼文獲得陳珊妮回應，還說是「羞恥心與耐受力的天人交戰」。

為何改登記制？北市文化局說，歐美等國民眾公共空間藝文展演已為常態，為尊重個人藝術自由，街頭藝人也提出釋憲，大法官認定確有違憲爭議，才由證照改為登記制。

文化局說，但有表演管理要點，並規範擴音設施不得違反音量分貝，另外也設有表演藝術巡查員現場巡檢，若展演音量過大情況即勸導改善。

陳珊妮 街頭藝人 噪音 北市

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會否拿滅火器噴街頭藝人？陳珊妮爆笑親回：重點是音量！

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