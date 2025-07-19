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新北溪北轉運站流標 拚月底再招商

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北溪北轉運站首次招商流標，市府拚月底再公告。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運站首次招商流標，市府拚月底再公告。圖／新北市交通局提供

新北大漢溪以北無轉運站，民眾搭車不便。交通局規畫在捷運新北產業園區站旁，以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，移轉37條非通勤型中長途國道客運路線。案件截止雖有1名業者投標，不過卻缺少不可補件資料，最後流標。交通局表示，最快本月底重新公告招商。

近年新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增，市府規畫設置轉運站。兩塊基地中，A基地將打造地上9層，地下1層建物；基地B打造地上10層，地下3層建物，規畫至少17席大客車月台及相關候車轉運站設施，以及7百多格汽車位、上千格機車位大型停車場。並引進商務旅館及百貨零售商場，打造複合型轉運站，預計2030年啟用。

市議員李宇翔指出，台北京站位北市交通複雜路段，都能透過站體設計將容車空間內部化，避免交通問題外部化，新北市府在設計溪北轉運站時，必須謹慎。

市議員蔡淑君則說，溪北轉運站包含交通功能與商業設施，等車之餘可逛街，確實能為地方帶來人潮與經濟發展，不過出入動線要規畫更細緻，避免安全與塞車問題發生。

交通局規畫行車路線改為福慧路進、五工路出以降低衝擊；為避免行人與車輛交織，也將打造立體行人空橋系統，除了連接捷運站，新北大道思源路聯通空橋，另還有規畫空橋連接周邊開發案。

新北 捷運 客運 國道客運 京站 BOT

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