淡海輕軌二期 送審11次未核定

淡海輕軌第二期由交通部規畫經淡水老街，新北市府負責興建、營運。2020年3月溝通共識改經河岸方案，4年9個月來送審11次仍未核定。上月中央以地方對路線有疑慮為由又退回，要市府檢討、確認沿線店家共識再送審。捷運局表示，將盡快修正調整軌道線形折中方案再提報。

淡海輕軌二期於今年6月開工，市長侯友宜昨視察表示，先期工程主軸，讓淡海及八里輕軌「雙向接軌、一次施工」，優先解決淡江大橋與淡水端交會處的路口介面，先行施作道路拓寬及管線遷移等工程，可縮短約1年運施工時間。

侯期盼中央多多關注新北捷運建設，讓淡海二期修正計畫年底核定與八里輕軌更順暢，方能推動淡海輕軌二期於2030年完工。

捷運局長李政安表示，淡海輕軌第二期路網是淡水整體路網的最後一塊拼圖，銜接捷運淡水線及淡海輕軌第一期，除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，並透過輕軌路網連結新舊市區。

議員陳偉杰說，盼中央盡速核定河岸路線，完善淡水路網；沙崙及新市鎮居民也期待串連成網，提升通勤便利；另八里輕軌應與淡江大橋通車同步推動，盼盡快通過可行性評估。

議員鄭宇恩表示，民眾對於路線設計、站點規畫及施工影響都有高度關注，期盼相關單位在推動過程中，能夠傾聽地方聲音、並且公開透明。

捷運局表示，淡海輕軌第二期河岸方案，交通部今年6月退回意見，認為路線與店家間隔距離仍有部分居民有疑慮。

捷運局近期了解，居民建議再加大店家與輕軌距離以維持人行空間。經與中央水利單位討論，擬調整軌道線形，讓軌道與民宅間距離加大至9.5公尺，河岸側仍留有2.5公尺觀景步道空間之折中方案，將再提報中央審議。