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「潮台北」想聽什麼曲風都有 23家Live House開唱

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華（右2）與文化局長蔡詩萍（右3）登台。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（右2）與文化局長蔡詩萍（右3）登台。記者邱書昱／攝影

台北市文化局舉辦2025潮台北系列活動，今年更串接23家Live House等展演空間，從8月8日到9月7日，為期一個月時間演出，舉辦超過50場次，透過跨世代、不同語言的音樂交會台北城市中。

今天的記者會於公館河濱旁的PIPE Live Music舉行，現場組成一日限定樂團，各個都是Live House老闆斜槓，吉他手是西門紅樓河岸留言創辦人林正如、吉他手Oldie Goodie Live Music House負責人李國禎、貝斯手是台灣流行音樂展演文化交流協會總幹事姜鐠鈞、鼓手是PIPE Live Music主理人童志偉，以及鼓手的樂悠悠之口光復南主理人李東佑。

林奕華上台獻唱一小段「小幸運」並致詞說，回憶年輕時也經常去一些Live House，但有些已經收店，不過音樂就是台北生活的一個節奏，更是形塑臺北重要元素，因此「台北非常Live！」是希望帶動音樂產業流行。

她說，活動從8月8日到9月7日為期一個月活動，共同打造政府支持、場館策展及音樂人共創的合作模式，這也是由主體活動「潮臺北 TRENDY TAIPEI」的願景與支持。

被日本NHK評為台灣最值得欣賞的Live歌手傅薇也到現場。她說，當時民歌西餐廳、小型Pub，到主打古典音樂的空間都有許多知名歌手駐唱，近距離感受歌手的眼神和情緒，才是現場音樂最動人的價值。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平介紹，今年演出卡司陣容橫跨風格、跨越語言，還有ACG次文化支持者，都能在這場音樂盛宴中找到共鳴，更處處可見音樂文化的蓬勃生命力。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平（右4）介紹，今年演出卡司陣容橫跨風格、跨越語言，還有ACG次文化支持者。記者邱書昱／攝影
台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平（右4）介紹，今年演出卡司陣容橫跨風格、跨越語言，還有ACG次文化支持者。記者邱書昱／攝影

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