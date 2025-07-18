網友揪發現「裂痕」？女王頭最新頸圍曝光 野柳地質公園說明了

女王頭出現裂痕，斷頭危機再現，引發討論。交通部北觀處指出，女王頭去年10月實際量測的頸圍為116.59公分，每年都會定期量測了解自然風化速度。根據歷年來的頸圍平均數來看，每年自然風化約縮小1公分的速度，逐年變細，還能撐多久，尚難具體預估。

有網友今天在Threads貼出女王頭照片，女王頭頸部下方部位有一條明顯「裂痕」，從右上往左下延伸，指「這個裂痕，覺得女王有危險了！」女王頭是否斷頭再引發討論。野柳地質公園表示，這條是自然風化的「節理面」，幾十年來就一直存在，但有逐漸加長及變深，不是突然出現的裂痕。

野柳地質公園指出，31年前「女王頭」的頸圍約220公分，2006年約136公分、2012年約130公分，2018年約125公分，前年測量頸圍118.3公分，對比2008年138.27分，15年間減少了20公分，比起31年前的220公分，更減少逾百公分。

據指出，女王頭去年10月實際量測的頸圍為116.59公分，每年都會定期量測了解自然風化速度。根據歷年來的頸圍平均數來看，每年自然風化約縮小1公分的速度，逐年變細，還能撐多久，尚難具體預估。

外界一直擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機，北觀處表示，2012年就明文禁止民眾碰觸，且持續與學術團隊合作，近10年女王頭風化速度較以往減緩。女王頭是台灣人集體記憶，國內外遊客慕名而來，但歷經風化、日曬雨淋侵蝕，女王頭「頸部」愈來愈細，遊客也很擔心。

野柳地質公園認為，女王頭因自然風化，頸圍每年減少1到2公分，應力點會隨脖圍變化改變，加劇斷頭危機，能做的是盡可能減少人為破壞，無法抗衡大自然的力量，一切也隨自然的發展。