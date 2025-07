運動完吃飯 新北汐止忠山里長輩出門共餐交朋友

新北市瑞芳高工今(18)日於校內舉辦「113學年度擴增雙語實驗班成果發表會」,以「Dance with Wings, Take off with Confidence—舞動雙語,自信飛揚」為主題,邀請教育界嘉賓、家長代表共同見證學生在雙語與專業學習上的豐碩成果。

2025-07-18 18:27