運動完吃飯 新北汐止忠山里長輩出門共餐交朋友

汐止區忠山里每個星期五的健康促進課程以及共餐活動，越來越多人參加，活動安排長輩們在吃飯前先做運動、或是玩桌遊動動腦，並且也有社區志工持續關懷長輩，除了打電話問候，今(18)日遇到關懷戶生日，還持地送上小蛋糕慶生，讓長者感到溫馨又感動。

每個星期五，忠山市民活動中心好熱鬧，一早就有健康促進課程，有動態的運動、健康操或是桌遊，讓長輩動動手也動動腦，減緩失智失能，今天除了玩桌遊，還帶著大家動健康，搭配輕快的音樂，伸展四肢，訓練肌耐力。汐止區忠山里辦公處和龍馬湖發展協進會，長期以來辦理許多活動，固定共餐、以及辦理多元課程，就連關懷戶生日，也貼心的送上蛋糕，讓他們覺得很貼心很窩心。

忠山里吳國全表示，健康促進課程是涵蓋在預防及延緩失能的計劃中，課程有靜態的，像是桌遊、益智的遊戲，同時也有動態的，在老師的教導下，讓大家動手也動腦，現在也吸引越來越多的人加入，很開心看到這樣的成果。至於共餐歷史更悠久了，目前健康促進教育大概有2、30位的鄉親參加，共餐就更多了，大概將近一百位，大家同時來取餐的時候，也能看看上課的情形，11點半正式共餐，而在等待取餐的同時，就是所有鄰居互相聯誼的時候。

吳國全提到，這整個活動除了忠山里辦公處以外，還有龍馬湖發展協進會一起，幫助很多，包括共餐有盈虧的部分，都是由協進會吸收支持，除了共餐，也對一些關懷的長輩，電話訪視，固定他們每個人生日都會準備小小的蛋糕送給長者慶生。

健康促進課程從早上9點半到11點半，接著11點半就是共餐活動，不但志工們都會早早來報到幫忙，從登錄、抬飯餐以及幫長輩們裝便當等等，不少里民更是還沒11點就帶著餐盒來排隊，等著共餐。

民眾說，會來這邊用餐，是因為很方便，而且餐點營養均衡，很合口味，所以在這很熱的天氣來活動中心參加共餐，是很幸福的。