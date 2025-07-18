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新北汐止國小六藝樓磁磚剝落 外牆整修10月完工保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國小六藝樓外牆磁磚剝落施工中，預計10月完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小六藝樓外牆磁磚剝落施工中，預計10月完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國小是一所百年老校，校舍時間一久難免老舊損壞，在六藝樓就發生磁磚剝落的狀況，為了提供學童安全的就學環境，學校目前正在進行外牆整修工程，立法委員廖先翔也特地前往關心施工狀況還有進度，希望外牆翻新工程完工後，提供學童安全的就學環境。

立法委員廖先翔表示，汐止國小的六藝樓，因為時間久了，外牆磁磚有剝落的現象，擔心影響學生的安全，學校積極爭取經費，希望能夠將外牆整修，經過大家一同努力，目前爭取到了2千萬的預算，中央國教署補助一千萬給地方政府，市府教育局再自籌900多萬的經費，現在工程學校已經發包出去，特地來看看工程的進度。

汐止國小校長王俊杰說，這10年來都有磁磚陸陸續續剝落的現象，這幾年也陸續在爭取經費，去年的時候也感謝立委廖先翔爭取這筆經費，讓學校能夠改善六藝樓磁磚剝落的情形，工程是5月開始施作，目前工程進度大概是65%，預計10月完工，完成後會驗收，驗收完就可以讓孩子有一個安全的學習空間使用。

廖先翔提到，在外牆材質上，擔心磁磚再過十年二十年可能還是會有剝落的風險，所以這次用不同的工法，不貼磁磚了，先將舊磁磚敲除，然後抹水泥，再上一層防水的原料，不會再有磁磚剝落的風險，也希望趁著孩子們放暑假期間加緊施工，降低未來開學後對學生的影響。

汐止 廖先翔

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