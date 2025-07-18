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新北瑞芳高工雙語班成果發表 展技職英語與國際視野

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工學子成果發表，展現學生在跨領域學習、團隊合作與語言應用上的綜合能力。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工學子成果發表，展現學生在跨領域學習、團隊合作與語言應用上的綜合能力。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳高工今(18)日於校內舉辦「113學年度擴增雙語實驗班成果發表會」，以「Dance with Wings, Take off with Confidence—舞動雙語，自信飛揚」為主題，邀請教育界嘉賓、家長代表共同見證學生在雙語與專業學習上的豐碩成果。

此次活動聚焦於全國唯一設有雙語技高實驗班的「空間測繪科」，在校長潘泰伸與教師團隊多年的推動下，學生不僅在專業技能上日益精進，更於語言表達與國際交流方面展現亮眼成果。

發表會中，高一與高二學生分別以全英語進行主題簡報，內容涵蓋「International Exchange 國際交流」與「Professional Practice 專業實習」兩大主軸。學生以流利英語介紹全民國防、東北角料理、海洋能源與無人機等主題，並實作解說如全站儀、水準儀、經緯儀等專業測量儀器之應用，展現技職與語言並進的學習成果。

除專題發表外，現場也安排英文歌曲演唱、舞蹈及熱音社演奏等表演，讓學生透過藝術與語言的結合，展現自信與創意，氣氛活潑熱烈，獲得台下滿堂彩。

今日的發表會為教育部「113年度擴增雙語實驗班計畫」的重要成果展示，展現學生在跨領域學習、團隊合作與語言應用上的綜合能力。瑞芳高工空間測繪科過去亦曾與澳洲、印度、德國等國進行線上教學交流，學生面對國際場域勇於表達、表現亮眼。

發表會 瑞芳高工

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