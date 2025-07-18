新北石門尖鹿馨窩長輩們的珍藏時光 透過熱縮片創作呈現
一個個被玻璃罩著的作品，是石門尖鹿馨窩長輩們的珍藏時光。透過熱縮片彩繪創作，將長輩人生中的高光時刻，或是長輩心目中最想珍藏的一段記憶給描繪出來，最後在指導老師的協助下罩上漂亮的玻璃罩，完成了專屬於自己最珍貴的作品。
尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，這一堂特別的課程，講師在上課的幾天前就要長輩帶來自己最珍藏的舊照片來上課，要透過舊照片AI生成圖片，再讓長輩畫在熱縮片上彩繪創作，讓長輩最珍視的時光可以躍然於熱縮片上，並且經過妝點，打造出一個能夠欣賞保存的居家生活飾品。
此外，老師還相當貼心的帶來繪本，目的就是讓沒有舊照片的長輩，可以以繪本中的不同角色，反映出長輩對於珍藏記憶的投射，並且輕鬆的墊著繪本進行描繪，製作出自己珍藏的時光作品。而尖鹿馨窩長者關壞據點也很感動透過這個活動，不只是獲得了一個很美的飾品，更讓長輩們可以相當開心的以不同的方式分享著自己人生中最珍藏的回憶。
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