新北86公頃都市計畫審議通過 議員要求政策不能只談願景

為改善捷運板新站及輔大、丹鳳站周邊老舊工業聚落，新北市政府辦理板橋、泰山、新莊3處都市計畫專案約86公頃通盤檢討，今經新北市都委會審議通過，透過調整計畫開發機制，議員李宇翔則說，政策推動不能只談開發願景，要回應地方居民最迫切的關切。

城鄉局表示，捷運板新站周邊工業區檢討範圍為捷運站及主要幹道周邊地區之6處乙種工業區，計畫面積約8.66公頃，該區位於新北市產業轉型C軸帶，產業發展定位應朝向住宅、商業、服務及知識經濟都心產業發展為主，但工業區內現況有多處既有住宅聚落，建物老舊、環境窳陋且產權細碎，不符當地發展需求，透過本專案訂定開發機制，規劃朝向住宅及商業使用為主。

捷運輔大丹鳳站周邊工業區檢討範圍為捷運輔大站、丹鳳站及泰山貴和站所圍之三角核心區域，計畫面積約77.41公頃，橫跨新莊與泰山2行政區，該區位於本市產業發展空間之中環區域，產業發展定位應朝向住宅及產業使用為主，惟工業區內現況住工混合情形嚴重，大型廠房及住宅聚落交錯，環境亟待改善，未來區內土地可依本專案申請變更為住宅、商業或產業使用。

議員李宇翔表示，政策推動不能只談開發願景，更要回應地方居民最迫切的關切，以泰山貴和站周邊為例，老舊工業區因過去「家庭即工廠」的情況，使得此處成為住處也是工作的所在。長年面臨交通壅塞與公共設施不足的問題，未來若啟動轉型開發，勢必帶來更多人口與車流，市府應同步規劃停車、道路等基礎設施，避免加劇居民生活壓力，讓開發真正帶來改善而非負擔。

新北市城鄉局表示，本次辦理3處工業區專案通盤檢討，建立都市更新開發機制引導工業區內老舊聚落再開發，增加住宅容許使用，但容積率仍維持210%使用強度，提高都市更新辦理誘因。本案計畫已於今日經市大會審議通過，主要計畫將報內政部審議，經中央審議通過後，後續地主得循本計畫機制自行整合擬具細部計畫及都市更新事業計畫，報請主管機關受理審議及核定程序，加速老舊工業區轉型步伐，帶動大新板及新泰地區產業及環境翻轉再生。