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新北犬貓絕育申請流程簡化 輸入飼主身分證字號就完成申請
新北市絕育管理系統於今日改版，動保處簡化申請流程，提高飼主操作申請便利性，期待飼主們都更輕鬆完成申請作業，也能降低流浪動物的數量，呼籲尚未申請絕育補助的飼主，把握今年名額。
動保處在2024年啟用新系統，統計已超過4千案是透過線上申請。動保處表示，過去飼主在申請犬貓絕育補助時，需上傳寵物認證卡正反面照片，為降低申請門檻，飼主僅需提供身分證字號即可完成線上申請，無需額外拍照，不僅將縮短申請時間，還能使資料處理更為高效。
此外，為了讓所有市民都能輕鬆取得寵物認證卡，掌握飼主基本責任，動保處已在官網設置線上學習課程，幫助飼主快速上手。
依據動保法第22條第3項規定，飼主應為特定寵物犬貓絕育，寵物因健康因素不適合絕育等特殊狀況，也應填妥相關資料向動保處申報免絕育，未依規定辦理者，可依動保法第27條第8款規定開罰5萬至25萬元，若民眾發現自家犬貓尚未辦理絕育，應儘快帶至動物醫院絕育。
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