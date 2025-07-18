韓流席捲全球 新北圖書館辦「韓國流行文化月」體驗異國交流趣
韓國文化席捲全球，新北市立圖書館永和分館將閱讀活動融入韓流，於暑假期間推出「韓國流行文化月」活動，邀大小朋友到圖書館「閱讀韓流」，認識韓國文化。
近年韓流文化持續席捲全球，從韓劇、綜藝、韓式料理、到K-POP，韓國文化已經融入我們的生活之中。為推廣永和在地特色及多元文化，永和分館特別於暑假期間推出「韓國流行文化月」閱讀活動，帶小朋友透過主題式活動認識韓國。
新北市立圖書館表示，永和分館「韓國流行文化月」系列活動，有青少年不能錯過的「K-POP韓流偶像舞步挑戰！」8月2日、9日、30日三個周末，免費K-POP教學課程，特別邀請專業舞蹈老師進行授課，邀大家一起來感受韓國流行舞蹈的魅力。
8月16日為適合親子同樂的「韓國潮流美食實驗室—黑白小廚師挑戰賽」，邀請小朋友化身黑白大廚，進行拉麵與炸雞的創意料理PK競賽，透過好玩又好吃的方式認識韓國飲食文化美食。
8月14日「茶御任—品茗與閱讀沙龍」體驗，則以韓國近期流行的茶品體驗，結合書籍朗讀，讓大家一邊品茗，一邊品味書香，從生活中感受異國交流的樂趣。
8月20日 「韓式慢生活手帳創作」則結合韓國Aboha流行趨勢，帶大家用文字與插畫製作專屬的伴讀手帳，享受慢生活的美學。永和區各分館也同步推出「閱讀韓流」主題書展，於永和分館、永和民權分館、永和忠孝圖書閱覽室展出韓國娛樂、美食旅遊、韓國童書、語言學習、文學等相關書籍，活動即日起免費開放報名。
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