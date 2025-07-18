關心淡海輕軌二期施工狀況 侯友宜：盼雙軌推動更順暢

淡海輕軌二期於今年6月開工，新北市長侯友宜今天前往工區了解施工狀況，聽取淡海輕軌與淡江大橋路口銜接的整體規畫。侯友宜表示，先期工程主軸，讓淡海及八里輕軌「雙向接軌、一次施工」，優先解決淡江大橋與淡水端交會處的路口介面，先行施作道路拓寬及管線遷移等工程，可縮短約1年的捷運施工時間。

淡海輕軌第二期由交通部規畫，綜合規畫時，路線原經過淡水老街，核定後交由新北市政府興建與營運，經市府多次與地方溝通後，2020年3月獲共識改採河岸方案，但歷時4年9個月，共送審11次仍未核定，今年6月中央再度函覆意見，但地方對於河岸路線表示疑慮，交通部退回計畫，要求市府檢討，並確認沿線店家共識後再報送審議，捷運局表示，將盡快修正並第12次提送修正計畫。

侯友宜指出，中正路32巷至中正路二段51巷間的道路改善、道路拓寬、管線遷移，及二期路網軌道鋪設等工程，並率先鋪設長度約140公尺淡江大橋沙崙路口淡海二期及延伸八里的軌道，避免後續二次施工影響淡江大橋通車後車流，減輕當地交通壓力；另市府已投入19.79億元於淡江大橋增設八里輕軌路廊。

李政安補充，淡海輕軌第二期路網是淡水整體路網的最後一塊拼圖，銜接捷運淡水線及淡海輕軌第一期，除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，並透過輕軌路網連結新舊市區，讓淡海新市鎮V11崁頂站的居民可透過淡海輕軌一二期銜接，能便利抵達淡水老街市區V21捷運淡水站，均衡市鎮發展，紓解淡水市區交通壅塞現象，並提高淡水觀光遊憩品質。

另，侯針對八里輕軌可行性報告指出，本案經交通部同意後迄今已5年3個月，送審12次中央尚未核定，期盼中央多多關注新北捷運建設，讓淡海二期修正計畫年底核定與八里輕軌更順暢，方能推動淡海輕軌二期於2030年完工。

議員陳偉杰表示，盼中央盡速核定河岸路線，完善淡水路網；沙崙及新市鎮居民也期待串聯成網，提升通勤便利；另八里輕軌應與淡江大橋通車同步推動，盼儘快通過可行性評估，加速實現兩地交通與觀光發展。