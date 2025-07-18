2025新北濕地割稻趣 明起開放報名同樂
新北新海三期人工濕地一片金黃色稻穗迎風搖曳，表示豐收季即將到來。新北市府高灘處舉辦2025新北濕地割稻趣，將於8月9日、10日走進濕地感受土地溫度與割稻收成感動。梯次限額250名。
三月春分時節，在新海三期人工濕地種下小秧苗，如今已結實纍纍，微風輕輕吹過稻香撲鼻，高灘處長黃裕斌表示，割稻體驗不只是農事，更是環境教育的起點，大漢溪濕地生態廊道是少數位於都會區、兼具汙水淨化、生態保育、休閒遊憩與教育推廣等多元功能的人工濕地群，也是國家級重要濕地。
黃裕斌表示，新海三期人工濕地規劃經濟作物區，從2016年開始就舉辦割稻活動，除讓在新北城市長大孩子體驗農夫辛苦，要珍惜得來不易食物外，也告訴民眾吃在地食材，可以減少碳足跡的重要性。並且以水稻田為教材，讓民眾認識水稻對於水質淨化的神奇功效，進而反思生活中汙水的產生與環境永續關聯。藉由每年度的活動宣導，讓參與者深入瞭解節能減碳與環境保護的核心概念。
2025新北濕地割稻趣將於8月9日下午及8月10日上午舉辦，每梯次開放250個名額，除了割稻，還有打穀、濕地導覽及稻草DIY等活動，戴上斗笠彎下腰，在城市濕地裡收割大自然餽贈，迎接今年豐收喜悅。
新北市政府高灘地工程管理處官網：https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/
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