溪北轉運站首次招商流標 新北市府拚月底再公告

新北市交通局規畫在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，以BOT民間促參模式打造兼顧轉運、商務旅館與百貨零售的溪北客運轉運站，案件日前截止，雖有1名業者投標，不過因該業者缺少不可補件資料，全案最後流標。新北交通局表示，最快本月底就會重新公告招商。

新北市大漢溪以北民眾要搭乘國道客運，多要到北市搭乘，否則要在重陽路沿線路側公車停靠區上下車，近年新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增，市府規畫設置轉運站，移轉37條非通勤型中長途國道客運路線。

兩塊基地中，A基地將打造地上9層，地下1層建物，基地B打造地上10層，地下3層建物，規畫至少17席大客車月台及相關候車轉運站設施，以及7百多格汽車位、上千格機車位大型停車場，並引進商務旅館及百貨零售商場，打造複合型轉運站，預計2030年完工啟用。

案件今年3月公告招商4個月，日前截標，雖然有1家廠商投標，但案件昨日審查時，發現業者缺少部分招商所需文件，由於該文件依規定無法後補，市府最後決定以流標作收。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，案件最快會在本月底再度公告招商，相關規畫內容不變，全力打造溪北轉運站。

另基地臨近五工路、新北大道，尖峰常塞，地方憂交通衝擊。交通局表示，行車路線會改為福慧路進、五工路出降低衝擊，為避免行人與車輛交織，也將打造立體行人空橋系統，除連接捷運站，新北大道思源路聯通空橋，另有規畫空橋連接周邊開發案。