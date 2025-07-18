藝術盛典台北登場 透納真跡不容錯過

今年暑期數檔世界級規格的西洋藝術大展於台北驚喜登場，其中由英國泰德美術館策劃的「威廉．透納特展：崇高的迴響」，展出80件珍貴的透納真跡，透過7大展區展現透納自早期初試鋒芒，至晚期藝術高峰的創作生涯，完整勾勒透納藝術風格的演變與轉折。

英國全民募資耗費超過2億台幣保存的國寶級巨作《藍色瑞吉山之日出》，是展出的一大亮點，被譽為「全球最知名的水彩畫」，將在台北展出結束後返回英國封存10年，全台熱愛藝術的觀眾朋友們，千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。

不僅平鋪直敘介紹透納畫作的故事，展覽更聚焦在「崇高」美學的核心概念，將透納真跡巨作與當代藝術家作品並陳展示，呈現橫跨250年、經典與現代的歷史與現代對話。策展人伊莉莎白．布魯克期盼透過當代藝術的共同展出，述說透納作品的永恆性，進一步理解藝術家透過創作關注議題的共同性。

當代藝術大師抽象藝術巨擘馬克．羅斯科、個展同期在北美館展出的奧拉弗．埃利亞松，以及擔綱龐畢度中心翻新前壓軸大展的沃爾夫岡．提爾曼斯等14位，作品都在展出之列。威廉．透納特展將於中正紀念堂一、二展廳展至10月12日，是今年台灣不容錯過的西洋藝術盛典。購票請上udn售票網或電洽客服專線（02）26491688。