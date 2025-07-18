北市南西商圈側溝惡臭 里長盼商家自律

北市中山捷運站周邊的中山南西商圈成觀光客與年輕人造訪熱點，被稱「最香商圈」，不過近來居民反映，因餐廳密集、油汙排放疑未妥善處理，致住家周邊側溝惡臭積水。環保局指出，針對建物無法接衛公管店家，會要求環境清潔。

建泰里長陳鵬程為改善居民生活品質，強力要求市府相關單位側溝更新，經開挖後驚見側溝底部油垢嚴重堆積，甚至混雜舊有建物雜亂排水與台電、電信管線，導致排水不順、水溝惡臭，尤其南京西路18巷6弄一帶的側溝多年積水惡臭，問題已非一朝一夕，須全面改善。

他表示，已爭取市府溝通更新工程，範圍約百餘公尺，預計歷時一至兩個月，同時要求未來電力與電信管線必須穿越溝床底下，避免干擾排水系統。呼籲市府應加強查察餐飲業者是否落實設油脂截流設施，防油汙直接排入水溝，商家也須自律，避免成「師大商圈翻版」。

環保局表示，每年都會側溝巡查清疏，若1999通報也會專案稽查，店家違規將依廢棄物清理法，罰1200至6000元不等罰款，連續違反將加重並連續裁處。