野柳海洋世界逾期繁殖海豚 開罰

台灣動物社會研究會等7個動保團體昨到新北市野柳海洋世界前，抗議業者多次未經核准繁殖遭罰，且繁殖後海豚早夭率高達50%，且餵養環境惡劣，要求停止繁殖，圈養展演退場轉型。業者強調繁殖均合法申請，正朝生態教育展演轉型。海保署說，未來不再核發該單位瓶鼻海豚繁殖計畫許可。

野柳海洋世界目前飼養10隻海豚，含1隻小海豚，幼體養在展區後方一處小水池，狹小的飼養環境被批危害動物福利。動保團體指過去10年海洋世界繁殖6隻小海豚，其中3隻幼豚夭折，早夭率過高。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，2024年海保署邀集專家學者、動保團體與業者，研議禁止海洋保育類動物展演，與會動保團體指出，國際科學共識已明確認定鯨豚不適合圈養，呼籲我國應終止圈養並啟動退場機制。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，野柳海洋世界是違法累犯，業者2015年曾在未申請繁殖、未經許可下，非法繁殖3隻新生幼豚，遭新北市府開罰每隻5萬元罰金，其中1隻早夭。2024年7月非法繁殖出幼體，海保署開罰1萬元，卻未沒入海豚。

黑潮海洋文教基金會董事蔡偉立、亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指出，依野保法，業者若要繁殖保育類野生動物，須以教育或學術研究為目的並提計畫。

野柳海洋世界業者廖俊維表示，繁殖有合法申請，動保團體所指違法繁殖非事實，正朝生態教育展演方向轉型。

海保署回應，申請單位財團法人私立海洋動物園教育基金會去年7月自然繁殖一隻印太瓶鼻海豚幼豚，母豚受孕是在計畫核准期間，幼豚出生時間已逾期，基金會未完備展期程序，依野保法裁罰，已成立海洋保育類鯨豚展演轉型輔導小組，輔導業者轉型。