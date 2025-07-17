城鎮韌性演習人車管制 新北汐止民眾就近到避難場所

為提升面對空襲及突發災害的應變能力，新北市政府警察局汐止分局於今(17)日13時30分至14時辦理「2025城鎮韌性(防空)演習」，模擬敵機空襲警報發放後，人車疏散與民眾避難程序，強化居民防災意識與社區自救互助能力。汐止分局動員將近200名警力、民力，執行各項管制作為，民眾也相當配合，到地下室避難掩蔽。

汐止警分局動員將近200名警力，並與各里長、民防、義警、義交、巡守隊、替代役，及志工等多個單位，從交通指揮、人員疏散、警戒維持到避難引導，各項程序均依照計畫緊密執行，展現高度協調性與任務分工的精確度。

在警分局頂樓，則是有安排了阻敵用的空拍機、干擾槍，以及設置制空哨，員警荷槍實彈監看四周，演習期間，隨著空襲警報響起，義交與警察立即在路口協助交通管制，指引車輛靠邊停車熄火；民防義警人員與巡守隊也同步引導行人依標示前往就近避難場所。各區段均有專人負責監看與聯繫，確保演習秩序與安全。

在汐止警分局週邊，人員也將行人都引導進分局的地下停車場，進行避難，民眾都很配合到地下室防空避難區趴下掩蔽。他們說，因為老百姓有時候不懂，真的很感謝員警，警報一響，就有專人將他們引導到地下室，然後教導趴下避難，覺得演練很有必要，以後如果遇到的時候，一聽到警報聲音，就可以很快有警覺性應變。

汐止警分局長徐俊生表示，這次演習從警力調度、交通管制、民眾疏散到避難引導，各單位配合密切，執行流程流暢。這次特別選在大同路、新台五路等人車密集的路段，就是希望模擬真實狀況，測試整體應變效能。現場可以看到民眾也相當配合，展現了汐止居民良好的防災意識。

徐俊生指出，非常肯定與感謝，民眾的配合度相當高，警報一響起，大家就依照指引靠邊停車、進入避難空間，完全展現防災意識已深植人心。未來會持續強化社區自主防災組織的培訓與資源布建，也會透過演習檢討，優化通報系統與避難設施的使用效率。我們希望讓汐止成為一個不只是生活便利，更是在災難來臨時能自我保護、迅速恢復的安全地區。