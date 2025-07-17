路況好糟騎車摔倒骨折 新北汐止瑞松街會勘要重鋪

汐止瑞松街在195巷到197巷間，因為路面年久失修，現在路況很糟，幾乎體無完膚，常有居民騎車摔倒，甚至摔到骨折，所以今(17)日新北市議員張錦豪就召集相關單位會勘，因為這段路也有公車在走，為了人車通行安全，要求重鋪讓路變平坦。

新北市議員張錦豪提到，在瑞松街195巷到197巷口，屬於瑞士山莊，是社區開放的空間，公車587也會進到這裡，往返汐止火車站，但是道路年久失修，今天請市府養工處、國產署、公所來現場釐清，開放公眾通行的道路，是不是可以盡快重新鋪設，因為道路除了過於陡峭而且龜裂坑洞，導致今年已經有兩起有民眾騎機車摔倒，受傷嚴重。

瑞士山莊主委蔡先生說，這一段是587公車在走，但路況不好，已經有好幾個住戶在這邊摔倒，都是骨折很嚴重，因為一下雨又滑，剎車又剎不住，坑坑洞洞就容易摔車，所以希望市府養工處幫忙將這一段做路平專案補平。

張錦豪表示，會勘討論後，這個月請市府養工處進場施作，在瑞松街195巷到197巷之間，針對路面比較糟的部分，先做即時鋪設，未來朝向在後半段國產署的土地，也是開放通行的道路，也一起徵詢進行刨除重鋪。