台北大學暑期營隊 帶領新北淡水學童趣味認識公共資源

台北市立大學為了讓更多學校的孩子，可以在暑假期間趣味學習課外活動，特別在致伸科技股份有限公司的經費贊助下，並且在新北市議員陳偉杰以及淡水新興里長吳錦賢的媒合下，連續3天來到淡水竹圍國小舉辦「公竹！請上車」的營隊活動，藉由台北大學公共系的系主任以及8位大學生領隊，帶著孩子趣味學習。

台北市立大學社會公共事務系主任李俊達表示，這次活動除了在竹圍國小裡面透過學生所設計的趣味遊戲之外，更來到淡海輕軌機廠體驗在淡水地區還有許多不一樣的公共資源，並且體驗進到輕軌機廠當中學習從來沒有看過的有趣經驗，不僅如此，竹圍國小旁還有仁濟安老所，學校更帶者孩子來到裡頭與長者一起玩遊戲，深化地方文化學習。

這次暑期營隊總共有36位小朋友參加，而且都是完全免費讓學生參與，不僅提供豐盛餐點，還有里長加碼的泡芙甜點、飲料，輕軌票券，最後還送上結業證書和實用的文具禮物，讓孩子們收穫歡笑與成長，也在這個暑假特別難忘，期盼未來能多多舉辦這樣有意義又用心的活動，讓更多孩子都能擁有珍貴又快樂的暑期回憶。