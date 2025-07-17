新北瑞芳大寮保安宮銀髮共餐 長者動健康、享美食、學防疫

為關懷在地長者健康與生活，瑞芳大寮保安宮今(17)日舉辦溫馨的銀髮共餐活動，吸引多位長輩參與，一同享用營養餐點、共度歡樂時光。活動現場不僅氣氛溫馨，還結合健康促進與登革熱防治宣導，讓參與者身心都獲得豐富收穫。

活動由專業老師帶領「動健康暖身操」揭開序幕，長輩們在輕快音樂與老師的鼓勵下，隨著節奏活動筋骨，不僅暖身也增進彼此交流，現場笑聲不斷，氣氛熱絡。

隨後進行的共餐時間，由保安宮用心準備多樣美味又均衡的菜色，讓長者吃得安心又開心。共餐期間，瑞芳區公所與瑞芳區清潔隊也到場進行相關宣導，其中，清潔隊隊長特別針對近期疫情重點，登革熱防治進行宣導，提醒大家「巡、倒、清、刷」四大步驟，並教導居家環境如何避免積水孳生病媒蚊，呼籲長輩與家人一同維護社區環境整潔與健康。

廟方表示，銀髮共餐不只是用餐，更是長者間交流與健康促進的平台，未來也將持續舉辦相關活動，讓社區長輩能在熟悉的環境中獲得關懷與支持。