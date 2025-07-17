新北三芝打造通往新庄石滬全新步道 預計九月底完工
為了讓先民的智慧，為捕魚打造的石滬能夠被更多人認識與看見，市府文化局與三芝區公所辦理三芝區守滬人活動，除此之外，三芝公所近來也在動工打造通往新庄石滬的步道，預計在九月底完工，想要一睹石滬的民眾就可以通過步道走訪欣賞。
三芝區長賴小萍指出，現在要前往海邊看新庄石滬，需要步行大約20分鐘的路程，全新打造的步道則是節省許多時間，沿途還有良好的生態，可以作為生態教育的一環。
這條連接自行車步道的步道，通往觀賞新庄石滬最好的視角。最讓人驚喜的是，在開闢步道的途中還意外的發現過往當地民眾為了種西瓜用水所打造的池塘，成為了這個步道中的亮點。
三芝區長賴小萍說，通往觀賞新庄石滬的步道，計劃分為兩階段，目前正在進行第一階段，可直接從自行車道通往生態池塘，五月底已經開工，預計在九月底就會完工，而工程目前仍在進行當中，民眾請耐心等待完工後再前往以確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言