暑假找工作！新北就業博覽會三重場媒合率達51.5% 暑期還有5場

新北市就業服務處今天在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，邀請53家知名廠商設攤釋出超過1900個工作機會，最高薪資上看70K，今天統計約有1151人參與、徵才廠商收到761份履歷，預計擬錄用369人，初步媒合率達51.5%。後續在三重、板橋、五股與中和還有5場徵才，拚暑期結束前找個好工作。

勞工局長陳瑞嘉表示，本場就博會中科技製造業占比超過五成，顯示即便美國關稅政策尚未完全穩定，廠商仍著眼長期發展，持續釋出職缺、提前布局人才；餐飲與旅宿業則占兩成職缺。

今天來自新竹縣的秋山先生穿著正裝，一早便搭乘火車前來會場參與鼎泰豐的面試，展現「志在必得」企圖心；育有5歲雙胞胎的黃小姐，也想趁孩子準備上國小，先來「試水溫」瞭解就業市場概況。

本次「婦女及中高齡職場續航中心」在活動現場設置職務再設計輔具展示區，搭配闖關集點活動，讓民眾親身體驗如何運各種輔具，排除職場障礙。

勞工局指出，錯過今日活動的求職朋友們，7月23日三重光興市民活動中心、7月30日致理科技大學(誠信館)、8月15日五股勞工活動中心、8月19日市府6樓大禮堂、8月28日中和市民活動中心都將持續辦理徵才活動，提供更多職缺。