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新北原創親子舞台劇《藍海守護行動》7月18日府中廣場登場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為推動民眾海洋環保意識，新北環保局即將推出全新原創親子環境教育舞台劇《藍海守護行動》巡迴演出，7月18日(星期五)下午5時將在板橋府中廣場首次登場。首場演出特別結合新北市年度親子盛會「兒童藝術節」，期望透過藝術與教育的結合，提升市民對環境永續的關注與參與。

環保局指出，塑膠污染已成為海洋生態面臨的重大挑戰，新北市長達 145 公里的海岸線，現已建立了良好的公私協力清理模式，成功推動100家企業及民間團體，共認養約39.7公里的海岸淨灘，成立至少50間以上的淨灘合作社47家淨海合作社及3處藍海資收站。此外，結合1,203名潛海戰將成員與289艘藍海艦隊船隻，持續朝向潔淨海洋的目標邁進。

環保局表示，《藍海守護行動》為今年全新策劃的環境教育親子舞台劇，預計於年底前演出10場次，期望深入淺出地帶領小朋友們建立愛護海洋的觀念，將環境教育向下扎根。劇情以海洋醫生露娜為主角，透過與水母姐姐、海星小星甘與海龜哥哥等海洋朋友角色間的互動，生動呈現塑膠垃圾對海洋生態的影響。

環保局指出，本次特別邀請「天馬兒童劇團」擔綱演出，融合角色扮演、肢體律動與互動問答，讓孩童在歡笑與驚奇中學習環保知識。劇情設計更巧妙融入「體驗－反思－轉化」的學習架構，傳遞垃圾減量、資源回收、塑膠替代方案等重要觀念，讓孩童從故事中培養守護海洋的責任感。「天馬兒童劇團」使用獨家「移動綠劇場」，以電動車作為行動舞台車，有效減少巡演過程中的碳排放；同時舞台布景與道具也力求精簡化，落實低碳排與永續教育理念，從活動布置到內容推廣全面實踐環保永續精神。

聚傳媒

親子 舞台 環保局 永續 新北

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