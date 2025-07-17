妙語如珠展絕技！北市學生相聲傳承二十載 89生同台飆藝

臺北市政府教育局深耕傳統相聲表演藝術，舉辦學生相聲比賽，至今已邁入第20屆，透過相聲比賽傳承傳統相聲表演，也期待能提昇學生國語文素養，增進藝術欣賞等多元能力，本年度賽事吸引來自臺北市各國中小學的56隊參賽隊伍、89位學生同台飆藝，參賽人數較去年增加5成，足見相聲幽默生動又貼近生活的藝術表現，受到越來越多人的喜愛。

北市府教育局表示，本次相聲比賽循例分為「單口相聲」與「對口相聲」二項，並依學生年級區分為甲、乙、丙三組；甲組為國中7-9年級學生、乙組為國小4-6年級學生、丙組則是國小1-3年級學生，教育局表示，相聲比賽中，學生們不僅需在舞台上展現語言表達技巧與即興反應，更要融合幽默風趣的內容，引發觀眾對主題的共鳴，不僅能深化學生對國語文的運用與欣賞，也能啟發他們對表演藝術的興趣與創作力，教育局邀請專業相聲實務專家與表演藝術學者擔任比賽評審，給予學生專業的講評與回饋，讓學習與成長並行。

教育局指出，為鼓勵學生立足本土，朝全球公民養成邁進並懂得認識、理解、尊重、欣賞不同的多元文化，相聲甲組以多元文化為主題，而這次榮獲甲組對口相聲特優是再興高中國中部的楊同學和黃同學，一往一來唱作俱佳，因熱愛運動從雙北世界壯年運動會談起，藉由國際重要體育賽事作為引言開啟探討多元文化的議題，兩人表現出平時練習出來的好默契，穩健的台風表情及動作贏得評審青睞；而乙組選手是以友善校園安全相關議題為主題，內容涵蓋校園反霸凌、反詐騙、交通安全、情緒教育、水域安全、健康生活、食藥安全等主題。榮獲乙組單口特優的是文林國小尤同學，以笑談運動與我為主題，講述為了維持健康積極減重，接受辛苦的棒球運動訓練，從中也體會到唯有堅持不斷地努力練習，才有機會成為棒球明星在球場上呈現完美的球技。

而乙組對口特優的再興國小劉同學和陳同學，雙人搭檔你來我往的講述如何應對校園霸凌者，搭配生動逗趣的表演，成功透過幽默的表達方式帶領觀眾探討嚴肅的議題。丙組的小朋友，由於年紀小且剛接觸相聲，則以健康、正向積極的題材盡情發揮，日新國小的毛同學，榮獲丙組單口相聲的特優，他不但毫無怯場且口齒清晰，活潑有趣的表演，迎來大家笑聲連連，內容更是啟發大家要能學習肯定自我，接受自己的獨一無二，就能從毛毛蟲蛻變成美麗的蝴蝶。

教育局表示，這次參賽的選手們各個身懷絕技，妙語如珠，展現扎實的語文教育成果，也將日常所見所聞魅力展現，真的是精采萬分。臺北市教育局將持續推廣相聲傳統藝術，讓更多親師生有機會認識並參與傳統表演藝術，讓極富文藝氣息的說學逗唱在校園中持續綻放光彩。

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