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公管中心員工罹癌…化療抽空辦離職竟被冷回「沒空」 竹市府說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
洪姓員工指出，他是新竹市公管中心員工，6月16日因腹痛難耐，請假前往台大醫院檢查，隨後確診罹患大腸癌第四期，未料辦離職時卻遭冷漠對待。圖／洪先生提供
洪姓員工指出，他是新竹市公管中心員工，6月16日因腹痛難耐，請假前往台大醫院檢查，隨後確診罹患大腸癌第四期，未料辦離職時卻遭冷漠對待。圖／洪先生提供

新竹市政府公園及觀光區設施維護管理中心近日遭罹癌員工投訴，他強忍化療虛弱病體至市府辦離職手續，但承辦人員竟不理睬，甚至以「沒空」回絕協助。市府也表示，該承辦人是希望先了解是否有重大疾病相關補助或協助機制，溝通產生誤會與不便深感遺憾。

洪姓員工指出，6月16日因腹痛難耐，請假前往台大醫院檢查，隨後確診罹患大腸癌第四期，且已轉移至肝臟與十二指腸，目前持續接受化療。因病情嚴重、無法繼續工作，昨天特地抽空至市府辦理離職手續，未料遭曾姓承辦人員以「沒空」為由拒絕協助，令他感到錯愕。

洪先生強調，因為還要化療，是特別移時間出來跑來辦離職手續，卻遭遇冷漠對待，「如果我在路上發生什麼狀況誰負責？身為承辦人員卻高姿態對待外勤同仁，真的令人難以接受」，且單位長官也都知道他罹癌，事發後市府至今並未主動聯繫或提供協助。

新竹市政府表示，經了解，投訴人因健康因素主動與中心聯繫洽詢，當日洽辦過程中，雙方對手續內容與期待略有認知落差，實際上他希望先了解是否有重大疾病相關補助或協助機制，並非立即辦理離職，惟現場未能即時掌握其完整需求，導致溝通產生誤會與不便，對此市府深感遺憾。

市府說明，公管中心對洪先生長期投入市政服務表示誠摯感謝，並對其當前身心狀況深表關懷，已責成中心檢視現行洽公流程及接待應對機制，強化窗口服務彈性及特殊情形之應變作為，並研議設置專人協助機制，提供有需要的人釐清權益、簡化程序，藉以提升整體服務品質。

新竹市政府公園及觀光區設施維護管理中心近日遭罹癌員工投訴，他強忍化療虛弱病體至市府辦離職手續，但承辦人員竟不理睬，甚至以「沒空」回絕協助。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府公園及觀光區設施維護管理中心近日遭罹癌員工投訴，他強忍化療虛弱病體至市府辦離職手續，但承辦人員竟不理睬，甚至以「沒空」回絕協助。記者黃羿馨／攝影

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