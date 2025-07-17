北投泉源公園泡腳池停用逾1年 今年有望重啟？

去年403地震後，北市北投區溫泉井受影響降溫，泉源公園泡腳池因此暫停開放迄今超過1年，議員傳出好消息，1口廢棄的舊井有不錯的水溫與水量。產發局回應，將做至少2周的長時間供應測試，若堪使用，力拚冬季重啟泉源公園泡腳池。

北投區溫泉泡腳池的溫泉井位在泉源公園，原先服務提供泉源公園、復興公園使用。去年4月3日地震後，溫泉井出水溫度降低，產發局同年5月20日起暫停開放泉源公園泡腳池，集中溫泉資源給離捷運站較近的復興公園，以服務較大部分民眾。

議員林杏兒說，2個公園是北投溫泉的重要地標，過去興盛時期擠進滿滿的泡腳人潮，不只在地，還有各地民眾紛紛來泡腳取暖，冬天幾乎一位難求。現有3口溫泉井提供復興3處、泉源1處泡腳池的水源，這2年陸續發生地震，地下地層變動，溫泉水脈可能因混進地下水致水溫下降，市府只能集中水量給復興公園，不少民眾對此抱怨連連。

林杏兒指出，她質詢一再要求產發局盡速尋找新的溫泉水源，產發局也積極探測3口舊井，其中1口的水溫、水量狀況都很不錯，如果測試穩定，將可與現有溫度不高的溫泉井水源調和溫度後，再提供公園泡腳池使用，未來可望回復2個公園都有泡腳池的狀態。她將督促產發局測試，盼還給民眾更完善的泡腳空間。

產發局公用事業科長呂榮琦表示，泉源公園共有3口溫泉舊井，因長期狀況不佳而停用。為服務民眾，市府去年已持續測試井溫狀況，加上泉源里長陳志成、開明里長左麗芳及議員林杏兒、陳重文、林延鳳等地方代表反映，今年6月陸續再測試3口舊井溫泉量。

呂榮琦說，測試結果是1口溫泉井因出水量過低、1口因井內堵塞均無法使用，但有1口經短期測試水溫、水量尚符需求，後續將做至少2周的長時間供應測試，若堪使用，力拚今年冬季重新開啟泉源公園泡腳池，服務更多民眾。