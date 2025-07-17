新北偏鄉自來水接管困難 議員推創新工法開先例

新北市自來水普及率雖達97%，仍有逾8萬人生活在無法接管的邊陲地帶，長期仰賴簡易取水系統，水質與穩定性堪慮。新北市議員黃心華日前在議會提出創新提案，鎖定新店區直潭里下石厝路一帶，透過技術革新與跨局處協調，成功啟動首例「附掛＋淺埋」自來水接管工程，盼為偏鄉水權翻開新頁。

「這些地方的居民不是不想接，而是根本接不到。」黃心華指出，直潭里居民多年以簡易山泉取水過活，水質缺乏保障，且遇乾旱、豪雨就面臨斷水風險。由於該地屬山區，傳統埋管需開挖超過1.2公尺深，工程造價高昂，施工難度極大，長年無法納入政府補助。

為突破困境，黃心華主動召集市府養工處、台北自來水事業處技術團隊現勘現場，提出兩大工法創新：其一是針對部分山壁地形採用「附掛式管線」，將水管固定在山壁或邊坡，無須大規模開挖；其二是針對可開挖路段，將埋設深度由1.2公尺降至0.7公尺，並加裝防護措施確保穩定性與安全性。

「在偏鄉山區，不會有重型車輛碾壓，傳統深埋設計過度保守，造成成本大幅墊高。」黃心華強調，開挖深度往往是影響工程費用的主因，這次透過技術協調與加固設計，大幅降低造價，讓原本不具補助條件的工程得以進入補助機制，「成本至少下降兩至三倍」。

然而創新工法並非一蹴可幾。黃心華坦言，早期公部門重視「保守安全係數」，對於附掛與淺埋做法均存疑慮，甚至曾遭技術單位質疑「違反法規」；所幸在多次協調後，北水處與養工處皆願意在法規容許範圍內彈性調整，最終達成技術共識，並由地方說明會整合民意後順利成案，成為新北市首件以該工法申請中央補助的接水案例。

新北市水利局表示，此案屬自來水管線工法與道路開挖復原工程，由黃心華議員協調台北自來水事業處與新北市養工處評估，水利局本身並未參與技術審查或審核程序。至於相關法規是否需鬆綁，則仍需由自來水與道路主管機關進一步研議。

至於是否可能納入市府標準工法或技術指引推廣？水利局表示，目前該案尚在試辦階段，將待北水處執行成果出爐後，再評估是否擴大應用於其他供水困難地區。

黃心華則表示，這不只是直潭里一處的突破，而是全台偏鄉面對接水困境的潛在解方。他期許未來市府能更積極主動地協助各地提出創新做法，將有限的經費花在刀口上，讓真正需要的人得以「喝上乾淨、穩定的水」。