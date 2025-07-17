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21屆世界警察消防運動會 新北3警奪11金2銀4銅…誕生「五金警長」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
第21屆世界警察消防運動會日前落幕，新北市警局3名警勇奪11金2銀4銅，保大後勤組長蕭素秋獲5面金牌被譽為「五金警長」。圖／警方提供
第21屆世界警察消防運動會日前落幕，新北市警局3名警勇奪11金2銀4銅，保大後勤組長蕭素秋獲5面金牌被譽為「五金警長」。圖／警方提供

第21屆世界警察消防運動會日前落幕，新北市警局3名警勇奪11金2銀4銅，保大後勤組長蕭素秋榮獲5面金牌被譽為「五金警長」。

本屆世界警察消防運動會由保安警察大隊後勤組長蕭素秋、三峽警分局偵查佐林家穎與金山警分局員警孫崇恩代表新北市警局出征，在柔道、跆拳道、空手道、柔術與臥推等高強度項目中奮力拚戰，共摘下17面獎牌。

蕭素秋組長勇奪5面金牌的驚人表現被譽為「五金警長」；偵查佐林家穎則繼上屆再創佳績，奪得5金1銀2銅；首次參賽的員警孫崇恩同樣技驚四座，取得1金1銀2銅的成績，展現新生代警力潛力無窮。

新北市警局刑事鑑識中心主任簡孟輝榮獲114年模範公務人員殊榮，資訊室警務員陳躍升與新北市刑事警察大隊科偵組警員林致辰獲選為113年績優公務人員，表現傑出。警政署114年第1次候用警務正甄試公布錄取名單，板橋警分局沙崙派出所所長黃建彰、海山警分局督察組警務員陳柏佑、土城警分局頂埔所所長管昱傑獲選，板橋警分局員警陳應誠等14人在114年度中央警察大學二技考試中脫穎而出，成功錄取。

新北市警局長廖訓誠表示，員警優異表現不只在運動場上的勝利，還有積極學習進取的心態以及專業領域的突出表現，都是新北警展現自律、堅韌與專業的縮影。他感謝所有員警的傑出表現都是機關的驕傲，更代表警察實務全能發展、勇於挑戰的專業典範。

新北市刑事警察大隊科偵組員警林致辰榮獲新北市政府113年績優公務人員。圖／警方提供
新北市刑事警察大隊科偵組員警林致辰榮獲新北市政府113年績優公務人員。圖／警方提供
金山警分局員警孫崇恩在今年世界警察消防運動會奪得1金1銀2銅佳績。圖／警方提供
金山警分局員警孫崇恩在今年世界警察消防運動會奪得1金1銀2銅佳績。圖／警方提供
三峽警分局偵查佐林家穎在今年世界警察消防運動會奪得5金1銀2銅。圖／警方提供
三峽警分局偵查佐林家穎在今年世界警察消防運動會奪得5金1銀2銅。圖／警方提供
新北市警局刑事鑑識中心主任簡孟輝榮獲114年新北市政府模範公務人員。圖／警方提供
新北市警局刑事鑑識中心主任簡孟輝榮獲114年新北市政府模範公務人員。圖／警方提供

金牌 運動 警察

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