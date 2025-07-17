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眼見為憑！新北雨水下水道首度裝CCTV監視器 地下水流一目了然

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
114年6月7日大雨經分流箱涵排往壽德公園滯洪池收納近6000噸的水量，使周邊道路不再發生積淹水情形。圖／新北市水利局提供
114年6月7日大雨經分流箱涵排往壽德公園滯洪池收納近6000噸的水量，使周邊道路不再發生積淹水情形。圖／新北市水利局提供

夏天午後常突下雷陣雨，新北市水利局近期首度將即時影像監控設備CCTV導入雨水下水道系統，目前已於三重、永和、中和、樹林等11處易積淹水地點完成設置。透過這套「地下之眼」，防汛人員得以即時掌握箱涵內部水流變化與抽水運作情形，大幅提升防災應變效率。

水利局長宋德仁表示，傳統僅依水位數據監控難以掌握複雜的管線流況，尤其在多管線匯流或分流節點，若發生積淹水，單靠數字往往無法迅速找出問題源頭。這次導入的CCTV即時影像系統，就像在地底裝上一雙會說話的眼睛，無論是水流是否順暢、抽水機是否正常運作，第一時間都能掌握，讓防汛調度更有依據。

水利局說明，這套系統採用高規格設備，具備IP69防水防塵等級及NEMA-4X防潮防腐蝕認證，並搭載星光級感測元件，即便在昏暗濕冷的地下環境中也能捕捉清晰畫面，不受光線限制。未來還將與現行智慧防汛平台結合，整合淹水感測器、水位計與雨量站資訊，從空中降雨到地表積水、地下排水，全方位掌控新北水情。

「以前只有水位數據，面對管線堵塞還得靠經驗猜，現在有畫面輔助，研判就快很多。」水情值勤人員李先生說，像壽德公園滯洪池的分流時間點，或永和國光路49巷抽水狀況，都能即時監看並快速通報，是實際防汛工作上的一大幫手。

水利局補充，影像系統具備回放功能，可搭配水位數據交叉比對，進行事後檢討與滯洪、抽排設施效能評估。未來也將逐步擴大裝設點位，持續精進城市排水系統的預警與應變機制，打造更安全的都市防洪網絡。

利用CCTV影像監測壽德公園滯洪池分流箱涵排水情形─下水道水位高漲即將漫過右側分流堰至滯洪池。圖／新北市水利局提供
利用CCTV影像監測壽德公園滯洪池分流箱涵排水情形─下水道水位高漲即將漫過右側分流堰至滯洪池。圖／新北市水利局提供
永和區福和路雨水下水道114年7月12日低地排水設施抽排情形─抽水機正常運作抽排至幹線，避免低窪區發生積淹水。圖／新北市水利局提供
永和區福和路雨水下水道114年7月12日低地排水設施抽排情形─抽水機正常運作抽排至幹線，避免低窪區發生積淹水。圖／新北市水利局提供
利用CCTV影像監測永和區福和國中透水保水設施─入流攔汙柵未堵塞。圖／新北市水利局提供
利用CCTV影像監測永和區福和國中透水保水設施─入流攔汙柵未堵塞。圖／新北市水利局提供

監視器 淹水 水利局 地下水

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