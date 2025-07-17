眼見為憑！新北雨水下水道首度裝CCTV監視器 地下水流一目了然

夏天午後常突下雷陣雨，新北市水利局近期首度將即時影像監控設備CCTV導入雨水下水道系統，目前已於三重、永和、中和、樹林等11處易積淹水地點完成設置。透過這套「地下之眼」，防汛人員得以即時掌握箱涵內部水流變化與抽水運作情形，大幅提升防災應變效率。

水利局長宋德仁表示，傳統僅依水位數據監控難以掌握複雜的管線流況，尤其在多管線匯流或分流節點，若發生積淹水，單靠數字往往無法迅速找出問題源頭。這次導入的CCTV即時影像系統，就像在地底裝上一雙會說話的眼睛，無論是水流是否順暢、抽水機是否正常運作，第一時間都能掌握，讓防汛調度更有依據。

水利局說明，這套系統採用高規格設備，具備IP69防水防塵等級及NEMA-4X防潮防腐蝕認證，並搭載星光級感測元件，即便在昏暗濕冷的地下環境中也能捕捉清晰畫面，不受光線限制。未來還將與現行智慧防汛平台結合，整合淹水感測器、水位計與雨量站資訊，從空中降雨到地表積水、地下排水，全方位掌控新北水情。

「以前只有水位數據，面對管線堵塞還得靠經驗猜，現在有畫面輔助，研判就快很多。」水情值勤人員李先生說，像壽德公園滯洪池的分流時間點，或永和國光路49巷抽水狀況，都能即時監看並快速通報，是實際防汛工作上的一大幫手。