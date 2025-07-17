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金曲歌后助陣 新北南島文化節7月26日十三行博物館登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
金曲歌后舞思愛Usay Kawlu以高亢嗓音點燃。圖／新北市立十三行博物館提供
金曲歌后舞思愛Usay Kawlu以高亢嗓音點燃。圖／新北市立十三行博物館提供

「2025新北南島文化節」將於7月26日至27日在新北市立十三行博物館登場。今年以「島嶼織縷 繽紛十三」為主題，攜手花蓮縣政府，帶來視覺與聽覺的雙重震撼。

2025新北南島文化節最引人入勝的亮點，是真人服飾展演，將館內靜態的衣飾特展，轉化為一場的動態時尚秀。7月26日開場將由全國冠軍隊伍、曾受邀至總統府國慶演出的花蓮縣政府扶植團隊「阿勒飛斯文化藝術團」擔綱，詮釋花蓮阿美族、太魯閣族等六大族群的傳統樂舞；新北市在地的「飛鼠文化藝術團」則呈現台灣原住民族16族的服飾之美，讓觀眾彷彿走進一座流動的戶外博物館，與南島文化之美近距離互動。

此外，音樂演出陣容也同樣星光熠熠，金曲歌后舞思愛Usay Kawlu、天籟美聲阿布絲以高亢嗓音與深情詮釋，現場還有來自國際與在地的多元團隊共同參與，包括馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉學生帶來最道地海洋風情，展現南島語族跨國文化連結；新北市樹林高中、崇義高中、裕民國小原民班學子們，也將以青春活力展現對自身文化的熱愛與創新。

另旅北都蘭文化藝術團、原美活力舞團、珍愛文化藝術團、金拿桑文化藝術團、嘎咘瀧岸文化藝術團及原林藝術等團隊，帶來充滿力與美的傳統樂舞，展現台灣原住民族的節奏感與生命力。菲律賓科迪勒拉台北團、夏悅舞集、茉莉花舞團及Moana Nui海洋舞蹈藝術等團體，則呈現太平洋島嶼及東南亞樂舞的創新風貌。

十三行博物館館長羅珮瑄說，今年首次與花蓮縣政府攜手合作，展現南島文化跨越地域界限的包容與開放精神。7月26日至27日，下午4時30分至晚間8時，歡迎民眾來親身感受文化的共鳴與流動，體會南島文化歷久彌新的迷人魅力。

花蓮縣團隊「阿勒飛斯文化藝術團」詮釋花蓮地區六大族群的傳統服飾與樂舞。圖／新北市立十三行博物館提供
花蓮縣團隊「阿勒飛斯文化藝術團」詮釋花蓮地區六大族群的傳統服飾與樂舞。圖／新北市立十三行博物館提供
天籟美聲阿布絲為2025新北南島文化節獻聲。圖／新北市立十三行博物館提供
天籟美聲阿布絲為2025新北南島文化節獻聲。圖／新北市立十三行博物館提供
吐瓦魯學生呈現島國樂舞的熱烈奔放。本報資料照
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花蓮縣政府 原住民族

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