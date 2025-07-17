台北市民使用綠運輸運具占比 第一名竟然不是捷運

北市主計處公布去年台北市居民外出旅次使用綠運輸，包括公共運輸及非機動運具，占比為63.0%，增加1.9個百分點；進一步統計，居民使用不同綠運輸運具的之占比，以步行占20.8%，排名第一；第二名才是捷運，占16.0%。

北市主計處指出，依交通部統計處最新發布「民眾日常使用運具狀況調查」結果顯示，民國113年台北市居民外出旅次使用綠運輸占比為63.0%，較111年增加1.9個百分點，私人機動運具占比則降為37.0%。

再觀察居民使用不同綠運輸運具之占比，以步行排名第一、捷運次之，分別較111年增加2.2及1.6個百分點；此外，同期台北市居民外出旅次前三大目的，依序為通勤占44.2%、家庭及個人活動占16.8%)，以及購物占14.3%，分別較111年增加4.7及減少4.6、1.1個百分點。