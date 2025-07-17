北市最香商圈…里民陳情側溝臭又堵 打開驚見油垢慘狀

位於北市中山捷運站周邊的中山南西商圈，因人潮興盛、美食林立，成觀光客與年輕人最愛造訪熱點，甚至被戲稱最「香」的商圈，不過近來卻有居民反映，因餐廳密集、油汙排放疑未妥善處理，致住家周邊側溝惡臭積水。

為了改善居民生活品質，建泰里長陳鵬程強力要求市府相關單位進行側溝更新作業，經開挖後驚見側溝底部油垢嚴重堆積，甚至混雜舊有建物雜亂排水與台電、電信管線，導致排水不順、水溝惡臭，里長陳鵬程指出，尤其南京西路18巷6弄一帶的側溝多年積水惡臭，問題已非一朝一夕，必須全面改善。

他表示，目前已爭取市府進行溝體更新工程，範圍約百餘公尺，預計歷時一至兩個月，同時要求未來電力與電信管線必須穿越溝床底下，避免干擾雜排水系統。此外，他也呼籲市府應加強查察商圈內餐飲業者是否落實設置油脂截流設施，設定標準規範，防油汙直接排入水溝。

里長陳鵬程強調，住商混合區更須加強管理，避免成為「師大商圈翻版」，他也呼籲商家自律，勿任意排放廢水，共同維護社區環境；並向居民致歉，工程期間如有不便，敬請多多體諒。

北市環保局表示，餐廳小吃店因會排出油汙水，都會建議必須設油脂截流器，將油脂截取才能排廢水，針對建物無法接衛公管的店家，也會要求環境清潔。