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巨大粉萌小卷19日現身深澳漁港水舞秀 限量福袋、免費嘗小卷

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
深澳小卷目前正值產季，生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。記者游明煌／攝影
深澳小卷目前正值產季，生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。記者游明煌／攝影

新北市深澳漁港鄰近台灣東北角漁場，是小卷漁業重要卸漁港，目前正值小卷產季，瑞芳區漁會將於7月19日至8月3日在深澳漁港舉辦深澳小卷季，推出小卷福袋限量200份、免費品嘗限量600份，還有2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術現身，搭配夜間水舞秀一齊嗨翻漁港。

深澳漁港為北台灣重要的小卷卸貨基地之一，鄰近東北角漁場，海域水質潔淨、海流穩定，是小卷洄游的重要捕撈海域，每年6月至8月是小卷產季，近日盛產可見滿載漁船不時進港，生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。

新北市與瑞芳區漁會合作，7月19日至8月3日在深澳漁港辦理「深澳小卷季」，不僅有2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術及水舞展演在深澳漁港亮麗登場，周末還有在地漁產市集及DIY手作體驗。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，深澳小卷季活動期間，每日晚間6點30分至9點（一場5分鐘，每30分鐘一場），將有以小卷為主題的水舞秀。活動期間的每個周末設有小卷市集，預計12攤，販售生鮮小卷及各式漁產品，現場亦推出限量200份的超人氣小卷福袋，2盒（1盒小卷、1盒咪咪卷）特惠價只需100元；現場還有提供3種各限量200份的小卷料理免費試吃。

新北市漁業處表示，深澳漁港不僅擁有豐富的漁業資源，沿岸的景致更是壯闊美麗，也是北台灣的海釣盛地，為促進觀光與娛樂漁業發展，新北市自108年起打造「深澳小卷」品牌，結合深澳漁港觀光。今年結合深澳小卷產季活動更辦理食漁教育課程，邀請專業講師透過圖卡及實體，介紹小卷的生態習性、捕撈方式等。

喜歡夜釣民眾可報名參加由深澳漁港出發的夜釣行程（7月19日、7月25日及8月1日共3場次），以「一支釣」方式體驗夜釣樂趣，相關活動及報名資訊可至新北漁樂快爆粉絲專頁查詢

網址 https://www.facebook.com/ntpcfishery/?locale=zh_TW

深澳小卷目前正值產季，生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。記者游明煌／攝影
深澳小卷目前正值產季，生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。記者游明煌／攝影
2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術19日現身，搭配夜間水舞秀。圖／新北市漁業處提供
2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術19日現身，搭配夜間水舞秀。圖／新北市漁業處提供

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