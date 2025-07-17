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北捷1周2次異物卡門 議員要求痛定思痛

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷單程票卡日前被發現卡在捷運車門內，導致關門異常。圖／台北捷運公司提供
北捷單程票卡日前被發現卡在捷運車門內，導致關門異常。圖／台北捷運公司提供

台北捷運今年至6月發生20多件車門開關異常，近7成都是異物卡在車門縫隙所致，近期更曾一周兩度「卡門」，議員要求北捷痛定思痛，不要永遠推說是旅客不小心造成意外。北捷回應，車門無法關閉，有自趨安全設計會自動停車。

本月13日旅客酒精噴罐卡住北捷列車車門，14日上午7時35分，板南線一列由府中站開往南港展覽館方向的列車，也出現單一車門無法正常關閉，人員檢查發現車門底部卡住一枚單程票。

議員陳宥丞說，北捷連兩天車門卡住，造成整列車終止服務，影響旅客安全及權益。他質疑為什麼近期頻率這麼高？究竟是設備或系統異常？會不會和保修年限有關？北捷要痛定思痛，不要永遠都是旅客不小心造成意外，否則北捷安全、乾淨美名將打折扣。

北捷表示，車站人員有完整處理流程，會先通報行控中心請車站站長前往月台，若車門縫隙卡了異物，會先以彎鉤造型的工具取出，一旦異物太小或卡太深，就須將列車開回機廠，由維修人員拆解車門。

北捷說，列車車門具備重新開門與安全偵測設計，異物卡於門體結構時，會造成車門無法正常關閉，需隔離後回廠檢修，勢必影響旅客通勤，造成不必要的時間成本。

台北捷運

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