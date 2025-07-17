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新北河濱公園 增5處科技執法

聯合報／ 記者張策林麗玉／連線報導
新北八里彩虹步道往觀海大道方向等增加5處科技執法點。圖／新北市高灘處提供
新北八里彩虹步道往觀海大道方向等增加5處科技執法點。圖／新北市高灘處提供

為防止汽機車進入河濱公園影響民眾活動安全，新北市高灘地處去年、今年陸續在新北河濱公園設置17處科技執法點，今年再增加5處科技執法點，即日起至8月9日為宣導期，8月10日啟用，遏止違規車輛駛於園區。

高灘處表示，為提供安全的遊憩場域設置科技執法，依道交條例取締不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示違規項目，處900元以上1800元以下罰鍰，今年1月至5月統計共開罰1462件。

高灘處長黃裕斌說，新北河濱是市民休憩的重要場域，已設置17處科技執法分別為永福橋下往水門自行車道、永和永福橋往福和橋自行車道、永和往綠寶石運動園區、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋、蘆洲蘆堤一號橋堤頂、三重五華陸橋、樹林後村堰園區、淡水綠野馬場旁、汐止長安橋自行車道及八里及五股部分路段。

針對違規汽機車熱點，今年新增八里區彩虹步道及新店區親情河濱公園及大鵬2號橫移門旁、汐止區草濫溪及大坑溪自行車道等，增加5處科技執法點加強執法。

北市河濱公園為取締違規車輛進入，原本在士林區社子大橋下2處自行車道出入口和島頭公園共3處自行車道出入口試辦「違規車牌辨識系統」外，去年9月1日起再增加15處智慧影像辨識系統，自動照相後交由警方裁處。

車道 自行車 科技執法 八里

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