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北市抽查市售租屋契約 5成不合格

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北報導
內政部為防房東超收電費，前年修訂住宅租賃定型化契約，要求應依台電計價，但議員發現北市前年電費爭議比前一年暴增2倍，市府稽查市售契約書更有半數不合格，議員呼籲應加強宣導、稽查。記者林佳彣／攝影
內政部為防房東超收電費，前年修訂住宅租賃定型化契約，要求應依台電計價，但議員發現北市前年電費爭議比前一年暴增2倍，市府稽查市售契約書更有半數不合格，議員呼籲應加強宣導、稽查。記者林佳彣／攝影

內政部為防房東超收電費，去年7月修訂住宅租賃定型化契約，要求房東依台電計價，但北市去年仍有10件電費爭議案，比前年增2倍，仍有「超收亂象」；地政局說，新版契約上路後啟動3波查核，不合格房東經5月全面複查已都合格。

新版住宅租賃定型化契約包含電費計費方式除需清楚記載於契約中，電度計費不得超過當期每度平均電價，超收可處3萬至30萬罰鍰。

議員汪志冰指出，公告到今年5月，地政局僅隨機稽查15處文具店、書局及超商販售的租賃契約書共41件有21件是不合格契約書，不合格率超過5成；定型化契約實行不到半年時間，2024年度就有10件電費爭議，比前1年度增加2倍，顯見房東超收電費十分常見。

租屋族陳先生表示，當初房東有提供兩種版本契約，一種是一度算5元，含水、網路費，一種是照台水、台電計算，另外需分攤網路費；也有房東說，出租房間均有裝電表，帳單來後，依金額除以用電數，再依各房客用電量計算，一目瞭然，不會多收錢。

地政局表示，每年辦6場以上宣導活動，向房東、房客及學生宣導租約規定及租賃法令，宣導人次超過2千人。每年訪查8個以上銷售通路如便利商店的租賃契約，也查核15分以上市售租約版本，輔導業者符合規定。

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