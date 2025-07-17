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大漢橋慢車道狹窄 民代促拆分隔島

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市議員陳世軒指出，機車專用道空間狹窄，一旦發生事故，不僅機車族無處可閃，救援車輛也難以進入，易形成壅塞癱瘓。圖／陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，機車專用道空間狹窄，一旦發生事故，不僅機車族無處可閃，救援車輛也難以進入，易形成壅塞癱瘓。圖／陳世軒提供

板橋與新莊間的大漢橋是新北市重要通勤動脈，橋上快慢車道分隔設計引發爭議。議員指機車專用道空間狹窄，發生事故無處可閃，救援車輛難進入，易壅塞癱瘓，建議比照重新橋拆除快慢車道分隔島、開放外側快車道供機車行駛。交通局回應，正研議是否拆除分隔島、開放第三車道等方案。

交通局統計2021年到去年，大漢橋機車因超速遭舉發件數是汽車的3300倍。議員陳世軒說，這不是機車族「愛飆車」，而是道路設計與速限不符實際通行狀況，呼籲市府改善，改以「車速分流」取代「車種分流」。

市議員翁震州指出，應深入分析大漢橋機車事故發生原因，若取消分流制度能有效減少事故與交通堵塞，樂見其成；但若成效不彰，也應尋求更適切方案，避免倉促調整反釀新亂。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳說，類似分隔島的設計實為過時規畫，潛藏高度風險，若不拆除分隔島，也應重新規畫使用方式，改採混合車道制度。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥提醒，分隔島確實可能影響事故時的救援效率，但整體安全效益仍需細緻評估，避免因為單一因素而忽略其他風險。

交通局表示，針對大漢橋改善正研議是否拆除分隔島、開放第三車道等方案，預計7月底邀集工務局、警察局等單位研商。

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