聽新聞
0:00 / 0:00

環狀線震損效應 新北啟動捷運高架橋耐震評估

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面重新檢視三鶯線、淡海輕軌與安坑輕軌高架橋耐震情形，圖為安坑輕軌安心橋高架段。記者葉德正／攝影
新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面重新檢視三鶯線、淡海輕軌與安坑輕軌高架橋耐震情形，圖為安坑輕軌安心橋高架段。記者葉德正／攝影

去年0403震災，環狀線損毀，引發捷運橋梁耐震問題。新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面檢視三鶯線、淡海輕軌與安坑輕軌高架橋耐震情形。

捷運局表示，現今3線高架橋都以2006年中央頒布的鐵路橋梁耐震設計規範設計，規範2021年已更新，地震後修復工程已採用最新耐震規範檢核，確保安全性。

新北捷運局指出，這3條高架捷運路線的橋梁結構耐震設計，是以交通部2006年頒布的耐震規範版本，為了更嚴謹，重新以2021年橋梁耐震規範再次檢核。兩版本差異主要是2006版僅分區為「大台北盆地」，而2021年版依地質細分為「三區」，希望能更貼近實際的地震能量。

市議員江怡臻表示，2021的規範加強對橋墩、連接段與落墩危機的防範，對高架捷運特別重要。

江怡臻說，三鶯線路線沿途是住宅區和通勤路段，若有掉落物不堪設想，市府應做好相關防範措施。

市議員張嘉玲指出，用新的標準全面重新檢視捷運高架橋是好事，須加速做，捷運局稱環狀線已經全面提升耐震，應提出相關資料說服民眾。

捷運局指出，0403地震後修復工程已採用最新耐震規範檢核，確保安全性；新北捷運高架橋梁耐震評估採購案，已經上網公告，預計8月5日開標。

新北也同步啟動捷運高架橋梁增設監測系統作業，希望引進先進技術，在施工中的三鶯線、已通車的淡海輕軌、安坑輕軌，設置自動監測儀器，能即時掌握橋梁溫度、變位、位移等數據，並且系統分析，確認橋梁安全。

新北環狀線原本應可以承受6弱強震的捷運高架橋，卻在未達相關強度損毀，第三方公正單位鑑定結果認為是未按圖施工，全案進入司法程序。

橋梁 新北捷運 安坑輕軌

延伸閱讀

0403震災損環狀線殷鑑 新北啟動捷運高架橋耐震評估

「公務員是政客的工具」 他見新北市府壓力調查：填這種東西也沒用

藍白主導軍人加薪達陣 新藍圖批：賴清德打臉卓榮泰

赴北市大學里考察交通友善區 新北議員：盼人本交通政策落地

相關新聞

北捷1周2次異物卡門 議員要求痛定思痛

台北捷運今年至6月發生20多件車門開關異常，近7成都是異物卡在車門縫隙所致，近期更曾一周兩度「卡門」，議員要求北捷痛定思...

環狀線震損效應 新北啟動捷運高架橋耐震評估

去年0403震災，環狀線損毀，引發捷運橋梁耐震問題。新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面檢視三鶯線...

大漢橋慢車道狹窄 民代促拆分隔島

板橋與新莊間的大漢橋是新北市重要通勤動脈，橋上快慢車道分隔設計引發爭議。議員指機車專用道空間狹窄，發生事故無處可閃，救援...

北市抽查市售租屋契約 5成不合格

內政部為防房東超收電費，去年7月修訂住宅租賃定型化契約，要求房東依台電計價，但北市去年仍有10件電費爭議案，比前年增2倍...

新北河濱公園 增5處科技執法

為防止汽機車進入河濱公園影響民眾活動安全，新北市高灘地處去年、今年陸續在新北河濱公園設置17處科技執法點，今年再增加5處...

雷射雕刻玩出新創意 新北議員伴親子歡樂過暑假

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的暑假，日前新北市議員鄭宇恩，邀請到新北市資訊中心舉辦一場雷射雕刻創意DIY體驗課程，現場運用雷射雕刻機器科技，搭配家長的手機APP，在機台當中，做出孩子的無限創意作品，議員期盼透過科技與創意的結合，讓親子能夠開心玩樂學習體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。