環狀線震損效應 新北啟動捷運高架橋耐震評估

去年0403震災，環狀線損毀，引發捷運橋梁耐震問題。新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面檢視三鶯線、淡海輕軌與安坑輕軌高架橋耐震情形。

捷運局表示，現今3線高架橋都以2006年中央頒布的鐵路橋梁耐震設計規範設計，規範2021年已更新，地震後修復工程已採用最新耐震規範檢核，確保安全性。

新北捷運局指出，這3條高架捷運路線的橋梁結構耐震設計，是以交通部2006年頒布的耐震規範版本，為了更嚴謹，重新以2021年橋梁耐震規範再次檢核。兩版本差異主要是2006版僅分區為「大台北盆地」，而2021年版依地質細分為「三區」，希望能更貼近實際的地震能量。

市議員江怡臻表示，2021的規範加強對橋墩、連接段與落墩危機的防範，對高架捷運特別重要。

江怡臻說，三鶯線路線沿途是住宅區和通勤路段，若有掉落物不堪設想，市府應做好相關防範措施。

市議員張嘉玲指出，用新的標準全面重新檢視捷運高架橋是好事，須加速做，捷運局稱環狀線已經全面提升耐震，應提出相關資料說服民眾。

捷運局指出，0403地震後修復工程已採用最新耐震規範檢核，確保安全性；新北捷運高架橋梁耐震評估採購案，已經上網公告，預計8月5日開標。

新北也同步啟動捷運高架橋梁增設監測系統作業，希望引進先進技術，在施工中的三鶯線、已通車的淡海輕軌、安坑輕軌，設置自動監測儀器，能即時掌握橋梁溫度、變位、位移等數據，並且系統分析，確認橋梁安全。

新北環狀線原本應可以承受6弱強震的捷運高架橋，卻在未達相關強度損毀，第三方公正單位鑑定結果認為是未按圖施工，全案進入司法程序。