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北市聯醫赴北竿推照護 將安排6人做治療

中央社／ 台北16日電

台北市衛生局今天表示，北市立聯合醫院推動北竿鄉全人整合照護方案，發現6人具中高風險心血管疾病潛勢，將安排心導管手術等治療，另外有32人皮膚癌篩檢疑似異常，進一步檢查中。

台北市衛生局透過新聞稿指出，民國114年起，台北市立聯合醫院承接北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案計畫」，6月下旬先由護理人員前往，結合家訪與智慧聯網（AIOT）心電圖設備，為在地居民進行篩檢，發現23人有心電圖異常情形。

衛生局說，近日林森中醫昆明院區副院長江碩儒率隊進駐北竿，運用AI輔助分析、臨床評估，結果其中6人具中高風險心血管疾病潛勢，都是三高或心臟功能不全，後續個案管理師將持續追蹤及安排到台灣本島進行心導管手術等治療。

江碩儒說，心血管疾病是常見且可能急性致命的，導入AI技術進行初步大規模篩檢，可提升風險辨識效率，提早發現潛在風險、即時處置。

衛生局說，北市聯醫率團也就當地烈日天候特徵，同步幫134名65歲以上長者做皮膚癌篩檢，初步發現32人疑似異常，此行團隊中的和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗協助進一步做切片檢查，後續當地縣立醫院將判讀，若發現病灶，可提早治療、提升治癒率。

風險 衛生局

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