廟方供品頻遭拿走 新北萬里里長自費買泡麵供索取

日前萬里區的美崙福德宮供桌上的供品被人拿走，廟方事後把影像po上臉書社團並相當無奈的發文表示說又來了。而身為版主同時也是萬里里里長王傑倫得知後則是自掏腰包準備了三箱的泡麵，分別放置在美崙福德宮與里辦公室，希望這位需要食物的民眾不要再竊取他人祭拜神明的供品，有需要可以帶他添購的泡麵回家果腹。

萬里里長王傑倫指出，將他人供奉給神明的物品拿走實在是不妥，不過也考量到這位民眾沒有竊取財物只拿了供品，可能是因為飢餓才會有所舉動。因此就去購買了泡麵放置在廟中，提供需要食物的民眾索取，並且還會定期的巡視補充。

除了一般的泡麵，里長也考慮到有些人吃素，因此也準備了素食泡麵的選項。不過里長還是希望，資源得來不易，希望是真的有需要的人再前往索取，並且不要一次全部拿走，有需要再拿，讓資源能夠照顧到更多有需要的人。