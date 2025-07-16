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新北福佑宮捐贈夏季團服 淡水警團隊形象加分

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
為了提升淡水警察的團隊士氣，淡水福佑宮捐贈了400件的夏季團服給警分局，讓這一件團服，除了是制服的延伸，更是一份肯定與鼓勵，凝聚警察力量、守護治安。 圖／紅樹林有線電視提供
為了提升淡水警察的團隊士氣，淡水福佑宮捐贈了400件的夏季團服給警分局，讓這一件團服，除了是制服的延伸，更是一份肯定與鼓勵，凝聚警察力量、守護治安。 圖／紅樹林有線電視提供

為了提升淡水警察團隊士氣，淡水福佑宮主委謝安琪及多位委員們，日前特別來到淡水警分局，捐贈了400件的夏季團服，此舉不僅展現對警察辛勞的關懷，也進一步加強了警民合作，讓這一件團服，除了是制服的延伸，更是一份肯定與鼓勵，凝聚警察力量、守護治安。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，除了感謝淡水警分局，在日前廟方舉辦淡水媽祖平安繞境時，支援大批警力維持治安與交通，相當辛苦，在這個炙熱的夏天裡，更需要一件非正式制服的團隊服裝，讓員警在休閒時也可以穿得更輕鬆舒適，也是給淡水警方的一個鼓勵。

淡水警分局長彭正中表示，感謝淡水媽社會福利慈善事業基金會董事長謝安棋、眾位董事以及麥逸群先生的支持，捐贈夏季團服，讓警民情誼更緊密，也讓這座城市更加溫暖，而這夏季團服，不僅是在分局同仁的聯合勤教活動可以穿著，平時同仁們也可以做為休閒服裝，更能夠提升分局同仁的團隊士氣。

警察 淡水 團隊

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